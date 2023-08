Mysteriöse Staubsauger-Figur überrascht bei „Bares für Rares“ mit hohem Wert

Von: Diane Kofer

Horst Lichter hielt eine Staubsauger-Skulptur zunächst für einen Kugelschreiber und musste schmunzeln. Doch das „Bares für Rares“-Mitbringsel erwies sich als sehr wertvoll.

Pulheim – TV-Koch Horst Lichter (61) ist bei „Bares für Rares“ auf der Suche nach antiken Schätzen. Und tatsächlich konnten in den Studios in Pulheim bei Köln schon so einige Raritäten für viel Geld an einen neuen Besitzer übergehen. Dass dieses kleine Ding so wertvoll ist, damit hätte der Moderator beim Anblick eines Mini-Staubsaugers aber offenbar nicht gerechnet.

Nur Vermutungen: „Bares für Rares“-Rarität stellt Verkäufer und Experte vor Rätsel

Volker Ehrle (54) aus Hattingen tauchte mit einem kuriosen Mitbringsel bei „Bares für Rares“ auf. Der Content Creator hatte eine Miniaturausgabe eines Vampyrette-Staubsaugers dabei – und brachte damit vor allem Horst Lichter zum Schmunzeln. „Das ist sehr witzig, das gefällt mir“, meinte der 61-Jährige. Auch der Verkäufer selbst hatte keinen Plan, was genau er im Gepäck hatte: „Über dieses Teil habe ich nichts erfahren können, gar nichts. Ich gehe davon aus, dass es einen Wert hat.“

Horst Lichter hatte die Skulptur zunächst für einen Kugelschreiber samt Halterung gehalten – und auch Experte Detlev Kümmel (55) konnte den tatsächlichen Nutzen des Staubsaugers ohne Saugfunktion nicht zweifellos klären. Die Vermutung: Es handelt sich um ein Unikat, das in den 60er Jahren als Auszeichnung zum Verkauf einer Million Vampyrette-Staubsauger hergestellt wurde. Was der Antiquitäten-Experte aber sicher weiß: Allein der Goldwert beträgt schon zwischen 600 und 700 Euro. Er schätze den „Trödel“ deswegen auf einen Gesamtwert von 1.000 bis 1.200 Euro. Zuletzt entpuppte sich bereits ein einst 7-Euro-Gemälde als überraschend wertvolle Antiquität.

Das bislang höchste Gebot bei „Bares für Rares“ Schmuck-Expertin Susanne Steiger hat bisher das höchste Gebot für ein Exponat in der ZDF-Sendung geboten. In der Spezial-„Bares für Rares“-Abendausgabe vom 12. Juli 2018 wurde ein Mercedes-Benz-Cabriolet 190 SL aus dem Jahr 1961 in der Farbe Rot angeboten. Dieses Sportwagen-Modell wurde zwischen 1955 und 1963 produziert. Steiger bot satte 90.000 Euro. Der Verkäufer lehnte jedoch ab, da er seinen Oldtimer nicht unter 100.000 Euro abgeben wollte. Quelle: Stern.de

Lustige Staubsauger-Figur: „Bares für Rares“-Verkäufer sahnt vierstellige Summe ab

Kein Wunder, dass es daraufhin auch im Händlerraum heiß herging: Die Trödel-Liebhaber waren von dem kleinen Schatz total begeistert. „Was für eine wundervolle Kuriosität haben Sie denn da? Und so wertig“, schwärmte Susanne Steiger (40) und bot direkt mit. Als die Auktion bei 850 Euro zu stagnieren drohte, holte der 54-Jährige noch zum Trumpf aus: der hohe Goldanteil. So legten die Händler noch mal ordentlich nach. Den Zuschlag bekam am Ende Susanne Steiger – sie zahlte stolze 1.200 Euro.

„Bares für Rares“-Verkäufer überrascht: Seine Staubsauger-Figur entpuppt sich als teures Unikat. © Screenshot: Bares für Rares/ ZDF

Für Verkäufer Volker Ehrle lief das bestens – immerhin hatte er zu Beginn keine Ahnung, ob das Erbstück überhaupt Geld einbringen würde. „Glücklicherweise war es das Maximum der Expertise – die 1.200 Euro. Das hat mich echt gefreut“, hielt er fest. Während bei der Begutachtung des Staubsaugers alles gut gegangen war, gab es zuletzt einen Zwischenfall in der Sendung. Ein „Bares für Rares“-Experte blieb in einer wertvollen Jacke stecken. Verwendete Quellen: Bares für Rares/ ZDF