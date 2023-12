Nach „Wetten, dass..?“-Aus: Tanzt Thomas Gottschalk bald bei „Let‘s Dance“?

Kaum hat er sich von seinem TV-Klassiker „Wetten, dass..?“ verabschiedet, schon reißen sich die Nächsten um Thomas Gottschalk. Zwei Fernsehkolleginnen sehen ihn bereits auf dem „Let’s Dance“-Tanzparkett.

Köln – Ob Thomas Gottschalk (73) sich jemals zur Ruhe setzen kann? Der Show-Titan moderierte am 27. November seine letzte „Wetten, dass..?“-Sendung im ZDF. 36 Jahre lang begrüßte er die unterschiedlichsten Promis auf dem weißen Kult-Sofa. Aber auch mit anderen Formaten hat Gottschalk die deutsche Fernsehlandschaft geprägt und führte beispielsweise auch durch die Spendengala „Ein Herz für Kinder“, hatte seine eigene ARD-Talkshow „Gottschalk“ Live oder entdeckte Heidi Klum (50) in seiner Sendung „Model 92“. Eine bemerkenswerte Karriere, auf die der 73-Jährige mittlerweile zurückschauen kann. Doch TV-Produzenten und Show-Kollegen möchten ihn noch nicht gehen lassen.

„Disney100“-Jubiläums-Sendung: Kehrt Thomas Gottschalk mit „Let‘s Dance“ zurück zu RTL?

Vergangenen Samstag (2. Dezember) war Thomas Gottschalk mit der großen „Disney100“-Jubiläums-Sendung bei RTL zu sehen. Neben ihm und Co-Moderatorin Victoria Swarovski (30) nahm unter anderem auch Motsi Mabuse (42) Platz – denn die beiden Frauen hatten einen gemeinsamen Plan: den gebürtigen Bamberger für die RTL-Show „Let’s Dance“ abwerben.

Dort soll er aber weder Swarovskis Moderation übernehmen noch Teil von Mabuses Jury werden, sondern vielmehr als Tänzer um den Pokal kämpfen – eine tolle Herausforderung.

Thomas Gottschalk denkt nicht an den Ruhestand: „Ich bin noch fit genug!“

Als Gottschalk mit Motsi Mabuse in der „Disney 100“-Jubiläumsshow auf die Tanzshow zu sprechen kam, fragte Victoria Swarovski ihre Kollegin prompt: „Wie wäre es, wenn wir Thomas im nächsten Jahr als Promi-Tänzer bei uns hätten?“ Zur Eröffnung der Jubiläumsshow tanzte er mit der 30-Jährigen einen langsamen Walzer zum Klassiker „Beauty and the Beast“ aus dem Disney-Film „Die Schöne und das Biest.“ Ein Vorgeschmack auf eine mögliche „Let’s Dance“-Teilnahme? „Das wäre das Ende der Veranstaltung“, entgegnete der „Wetten, dass..?“-Moderator nach Swarovskis Einladung. Den einzigen Tanz, den er beherrsche, sei der Foxtrott, verriet er. Doch Mabuse ließ nicht locker: „Du hast doch Profis dabei. Die zeigen dir alles!“

„Quatsch mich nur rein da …“, sagte Gottschalk und machte damit wenig Hoffnung auf eine Teilnahme an der beliebten Tanzshow. Da braucht es wohl noch etwas mehr Überredungskunst. Etwas Zeit scheint RTL noch dafür zu haben, denn Thomas Gottschalk plant nicht, vom allzu bald vom TV-Bildschirm zu verschwinden: „Ich bin noch fit genug, um mein Leben zu genießen und solange mich das Publikum noch will, sollen sie mich haben“, erklärte der 73-Jährige bereits im November gegenüber bei bild.de.

Am Samstagabend musste der Showmaster allerdings hart um seine Zuschauer kämpfen: Im Quotenduell standen sich Thomas Gottschalk und Florian Silbereisens (42) „Adventsfest“ gegenüber – am Ende stand ein klarer Sieger. Verwendete Quellen: RTL, bild.de