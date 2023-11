„Wetten, dass..?“-Nachfolger? Thomas Gottschalks Sohn Roman feilt an seiner TV-Karriere

Von: Elena Rothammer

Thomas Gottschalk verabschiedet sich am Samstag von „Wetten, dass..?“. Ein potenzieller Erbe könnte schon in den Startlöchern stehen: Sein Sohn Roman will jetzt ebenfalls ins Rampenlicht.

Kalifornien – Am 25. November endet eine TV-Ära: Thomas Gottschalk (73) wird zum letzten Mal „Wetten, dass..?“ präsentieren. Wie und ob es mit dem ZDF-Format am Ende weitergehen wird, steht noch in den Sternen. Spekuliert wird aber bereits eine Menge. Ob vielleicht sogar ein Gottschalk-Spross übernehmen will? Sein Sohn Roman (41) übt immerhin schon für eine TV-Karriere.

Thomas Gottschalks Sohn Roman hat seine eigene Sendung im Netz

Ob er an eine „Wetten, dass...?“-Zukunft ohne sich selbst glaubt, hat Thomas Gottschalk bereits verraten. Vielleicht könnte sogar sein eigener Sohn übernehmen. Roman Gottschalk hat immerhin schon den ersten Schritt ins Rampenlicht gewagt: Auf YouTube startete er vor wenigen Monaten die Sendung „Golf mit Gottschalk“.

Im Interview mit bunte.de berichtet Roman Gottschalk von seinem Web-Format: „Ich liebe Golf und habe überlegt, einfach den Leuten zu zeigen, wie ich Golf sehe, wie Golf ist.“ Vorteile durch seinen berühmten Namen dank Papa Thomas Gottschalk erhofft er sich aber nicht.

Allzu oft soll dieser auch nicht in Erscheinung treten. „Mein Vater ist nicht in jeder Sendung dabei, aber die erste Sendung war mit ihm, in der wir am Golfplatz sind und er Blödsinn macht. Er hat keine Ahnung von Golf, aber es macht wirklich Spaß mit ihm, am Golfplatz zu sein“, erklärt Roman. Ob wohl auf der Sprung ins Fernsehen und womöglich sogar eine „Wetten, dass..?“-Übernahme auf dem Plan steht?

Die verrücktesten Wetten bei „Wetten, dass..?“ Seitdem am 14. Februar 1981 die erste Folge von „Wetten, dass..?“ über die Bildschirme flackerte, ist das TV-Studio Austragungsort einiger bizarrer und verblüffender Wetten geworden. 1988 behauptete Thomas Rautenberg, er könne die Farbe von Buntstiften durch Riechen erkennen und hatte damit sogar Erfolg – was natürlich komplett geschummelt war. 1997 gelang es Nico Haddad, eine brennende Hütte nur mit Auspusten und fünf Litern Wasser zu löschen. 2007 schaffte es Gerhard Donie, 20 Pömpel durch Werfen auf den Rücken von 10 Männern zu platzieren. Auch in der neuesten Folge des Publikumslieblings dürften wieder viele aufregende Wettvorhaben am Start sein. (Quelle: unserding.de)

Thomas Gottschalk wollte seinen Sohn Roman aus der Öffentlichkeit raushalten

Gewöhnt ist Roman Gottschalk die Öffentlichkeit aber noch lange nicht. „Meine Mutter und mein Vater haben sich eher von der Öffentlichkeit geschont und zurückgehalten. So wollten die das, was okay war für mich. Mein Vater hat mich natürlich mitgenommen, aber wenn es um Bilder oder Interviews ging, wollte er nie, dass wir da mit in den Zeitungen waren“, erklärt der Promi-Spross.

Thomas Gottschalk verabschiedet sich am Samstag von „Wetten, dass..?“. Ein potenzieller Erbe könnte schon in den Startlöchern stehen: Sein Sohn Roman will jetzt ebenfalls ins Rampenlicht. © IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / Future Image

Dabei schwärmt er aber auch in den höchsten Tönen von Thomas Gottschalk: „Mein Papa war immer für mich da. Es ist ein ganz toller Papa. [...] Wenn ich ihn brauchte, war er immer für mich da. Beim Lernen oder so hat er mir immer geholfen.“ Weniger wohlwollende Worte waren zuletzt von dem Kult-Moderator selbst zu hören. Thomas Gottschalk rechnete mit Dieter Bohlen ab und fällte ein hartes Urteil. Verwendete Quellen: bunte.de