Dem „Wetten, dass..?“-Finale würdig? So kommt Thomas Gottschalks Outfit bei den Zuschauern an

Von: Diane Kofer

Thomas Gottschalk hatte lange Zeit, sich auf seinen letzten Abend auf der „Wetten, dass..?“-Bühne vorzubereiten. Die Zuschauer nehmen besonders sein Outfit unter die Lupe.

Offenburg – Das große Finale steht an: Am 25. November 2023 führt Thomas Gottschalk (73) zum letzten Mal durch „Wetten, dass..?“. Über viele Jahre war der Moderator das Aushängeschild der ZDF-Unterhaltungssendung – doch jetzt macht er ein für alle Mal Schluss. Im Laufe der Jahre hat Thomas Gottschalk vor allem mit seinen außergewöhnlichen Bühnen-Outfits auf sich aufmerksam gemacht – auch in seiner Abschiedsshow?

Ein letztes Mal „Wetten, dass..?“: Dieses Outfit trägt Thomas Gottschalk zu seinem Abschied

„Wetten, dass..?“ ohne Kultmoderator Thomas Gottschalk – eigentlich kaum vorstellbar. Dennoch ist es so: Der TV-Star hat sich rausgeputzt, um in Offenburg ein letztes Mal seine Gäste zu begrüßen. Einen schlichten Smoking trägt Thomas Gottschalk für gewöhnlich nicht bei „Wetten, dass..?“. Viel Farbe oder skurrile Muster sind bei der Outfitwahl des TV-Stars keine Seltenheit.

Am Samstagabend hat er sich ebenfalls für ein besonderes, aber vergleichsweise schlichtes Outfit entschieden. Thomas Gottschalk tritt in einer zweireihigen Smoking-Jacke mit breitem Reverskragen und gekreuztem Verschluss vors Publikum. Die Beerenfarbe ist zwar auffällig, doch weil sie sich von oben bis unten durchzieht, wirkt der Look insgesamt eher ruhig. Darunter schaut ein elegantes Spitzenhemd mit verschnörkeltem Muster und italienischem Kragen hervor. Auch die Samt-Slipper mit gesticktem Wappen sind farblich in Beere abgestimmt – das Outfit stammt von Dolce & Gabbana.

Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Outfit: Das halten die Fans davon

Auf X (ehemals Twitter) äußern sich einige ZDF-Zuschauer, die die Klamotten des 73-Jährigen ganz genau unter die Lupe genommen haben. „Also eins muss man Thomas Gottschalk lassen: Er sieht noch immer ziemlich gut aus“, schwärmt eine Zuschauerin zum Beispiel. Ein anderer wundert sich aber über die Farbwahl – denn auch der erste Gast Matthias Schweighöfer (42) hat sich für die Beerenfarbe entschieden. „Gab es einen Farbcode? Alles im Nuancen-Bereich der Beerentöne“, macht sich jemand lustig.

Thomas Gottschalk führt zum letzten Mal durch „Wetten, dass..?“. Sein Outfit kommt für viele Fans überraschend – es ist ziemlich schlicht. © Screenshot: „Wetten, dass..?“/ ZDF (Fotomontage)

„Ich wusste doch, ich kenne das Outfit von Steffen Henssler“, witzelt ein anderer. Ihn erinnert das Outfit des Moderators offenbar an eine Kochschürze von TV-Koch Henssler. Insgesamt sind viele Fans enttäuscht. Zwar sehe der TV-Star super aus, aber irgendwie nicht dem Anlass entsprechend. „Für Thomas – Gott sei Dank – fast schon ein biederes Outfit“, meint jemand sogar. Der Zuschauer hat offenbar mit etwas Ausgeflipptem gerechnet.

Thomas Gottschalk selbst weiß wohl auch, dass er viele mit dem Look überrascht. „Die Schuhe passend zum Anzug – wo sieht man das heute noch im Fernsehen?“, macht er sich über sich selbst lustig, während er seine schicken Samtschuhe im selben Farbton mit Muster präsentiert.

Sogar die Schuhe passen zu Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Anzug. © Screenshot: „Wetten, dass..?“/ ZDF

Auch viele Gäste haben sich zu dem besonderen Abend wahrscheinlich einige Gedanken über ihren Look gemacht. Die internationale Gästeliste ist jedoch überschaubar – und vor allem die US-Promis haben sich davor gedrückt, nach Offenburg zu reisen und den „Wetten, dass..?“-Abschied zu feiern. Wegen Thanksgiving kassierte Thomas Gottschalk massenhaft Absagen. Verwendete Quellen: „Wetten, dass..?“/ ZDF (Folge vom 25. November 2023)