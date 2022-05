„Wetten, dass ..?“ mit Thomas Gottschalk: Besonderer Ort der November-Ausgabe steht nun fest

Von: Stefanie Thyssen

Er kehrt nochmal zurück: Thomas Gottschalk bei der Jubiläumsshow von „Wetten, dass..?“ 2021. © Daniel Karmann/picture alliance

Auch in diesem Jahr gibt es eine Neuauflage von „Wetten, dass ...?“. Ein Geheimnis war bisher der Ort - nun steht dieser fest.

München - Nach dem mega-erfolgreichen Comeback von „Wetten, dass..?“ im vergangenen Jahr war klar: Die Showsause wird weitergehen. Das ZDF und Thomas Gottschalk wurden sich dann auch einig, und kürzlich wurde das Datum für die nächste Ausgabe bekannt gegeben: der 19. November.

Ein großes Geheimnis wurde um das Wo gemacht. Wie das ZDF nun gegenüber tz bestätigte, ist das Rennen um den Austragungsort entschieden: Es geht nach Friedrichshafen! In die Messehalle also, in der Thommy 2011 seine ­große Abschiedsvorstellung von „Wetten, dass..?“ gegeben hatte. Damals unter anderen mit Günther Jauch.

Wen der 72-Jährige heuer auf der Couch begrüßen wird, steht noch nicht fest. Ebenso wenig die musikalischen Gäste. Und: Ob die sensationelle Quote (über 14 Millionen Zuschauer!) vom November 2021 gehalten oder getoppt werden kann? Man darf gespannt sein. Fest steht indes schon, dass es auch 2023 wieder heißen wird: „Top, die Wette gilt.“ Stefanie Thyssen