„Matthias Schweinsteiger“: Gottschalk-Panne bei „Wetten, dass..?“ erobert das Netz

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Thomas Gottschalk führt ein letztes Mal durch „Wetten, dass..?“ – alles klappt aber nicht auf der Bühne. Der Moderator verspricht sich mehrfach.

Offenburg – Am 25. November 2023 begrüßt Thomas Gottschalk (73) ein letztes Mal zu „Wetten, dass..?“. Der Moderator hängt den Job beim ZDF an den Nagel – nicht aber ohne ein großes TV-Spektakel mit zahlreichen Gästen. Doch schon nach wenigen Minuten wird klar: Im Laufe des Abends könnte es noch zu einigen unangenehmen Momenten kommen ...

Versprecher beim ersten Gast: Thomas Gottschalk blamiert sich bei „Wetten, dass..?“

Internationale Gäste sind beim Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied Mangelware – er kassierte massenhaft Absagen von US-Promis. Aber auch Matthias Schweighöfer (42) gilt dank seiner Kinoerfolge gewissermaßen als internationaler Star. Er darf am 25. November 2023 zuerst zu dem Kultmoderator aufs Sofa. Doch als Thomas Gottschalk über die Rolle des Schauspielers in „Girl You Know It’s true“ spricht, kommt es zu einem witzigen Versprecher.

Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied in Bildern Fotostrecke ansehen

Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen tz-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer Whatsapp-Kanal beste Unterhaltung.

„Matthias Schweinsteiger als Frank Farian“, kündigt der 73-Jährige den Zuschauern und dem Publikum im Studio an – doch da hat er offenbar etwas durcheinandergebracht. Während auf seiner Couch noch Matthias Schweighöfer sitzt, wartet Fußballer Bastian Schweinsteiger (39) noch hinter den Kulissen auf seinen Auftritt.

Netz lacht über Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Versprecher

Das war aber nicht der einzige Fauxpas, den sich der TV-Star bereits nach wenigen Minuten leistet. „Nach sieben Minuten (davon wahrscheinlich vier Applaus) leistet sich Thomas Gottschalk mit ‚Matthias Schweinsteiger‘ den ersten Versprecher. Mal schauen, was das heute wird“, macht sich ein User auf X (ehemals Twitter) lustig. Ein anderer schlägt sogar vor, ein Trinkspiel zu veranstalten. „Bei jedem Versprecher einen Shot kippen. Wer macht mit? Hicks ...“, schreibt er.

Thomas Gottschalk führt ein letztes Mal durch „Wetten, dass..?“ – alles klappt aber nicht auf der Bühne. Der Moderator verspricht sich pausenlos. © Screenshot: „Wetten, dass..?“/ ZDF (Fotomontage)

Nur kurz nach dem Patzer trendet der Hashtag Schweinsteiger bereits auf der Plattform – die Nutzer sind ganz begeistert von dem lustigen Namensgefüge. Aber auch die Klamotten des Moderators sorgen für Diskussionsstoff im Netz. Es kommt die Frage auf, ob das „Wetten, dass..?“-Outfit von Thomas Gottschalk dem Finale würdig ist. Verwendete Quellen: „Wetten, dass..?“/ ZDF (Folge vom 25. November 2023), X