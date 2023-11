Mit diesen Worten verabschiedete sich Thomas Gottschalk von „Wetten, dass..?“

Von: Jonas Erbas

Mit spannenden Wetten und etlichen Stars verabschiedete sich Thomas Gottschalk von „Wetten, dass..?“. Seine letzten Worte fielen ebenso emotional wie ehrlich aus.

Offenburg – Das war es also: In illustrer Runde beging Thomas Gottschalk (73) am Samstagabend (25. November) seinen „Wetten, dass..?“-Abschied. Klar, dass der Kult-Moderator an dessen Ende noch einmal das Wort ergriff, um den ZDF-Zuschauern ebenso ehrliche wie emotionale Worte zukommen zu lassen.

Emotionaler „Wetten, dass..?“-Abschied: Thomas Gottschalk führt Gründe aus

Bereits zum „Wetten, dass..?“-Auftakt hatte es für Thomas Gottschalk minutenlang Applaus gegeben, doch auch am Ende eines gelungenen Showabends wurde noch einmal ausgiebig Beifall geklatscht. Der 73-Jährige schien sichtlich gerührt – das spiegelte sich auch in seinen Abschiedsworten wider: „Ich bin dabei, mich mit meinen Worten von euch zu verabschieden, was ja letzten Endes kein trauriges Ereignis ist. Ich stehe nicht hier und bin verzweifelt und sage: ‚Das war’s nun.’ Mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles, was kommt.“

Er habe „im Wesentlichen zwei Gründe“, warum er nun endgültig aufhören werde. Zum einen, so Thomas Gottschalk, wolle er sich künftig nicht erklären lassen müssen, wer die Gäste in seiner Sendung überhaupt seien, zum anderen, weil er fürchte, die Art und Weise, wie er rede, sei nicht mehr zeitgemäß: „Im Fernsehen habe ich immer das gesagt, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen – und das ist auch keine tolle Entwicklung.“ Seinem Produktionsleiter wolle er so mögliche „Shitstorms“ ersparen: „Dann sage ich lieber gar nichts mehr.“

Schöne Geste: Thomas Gottschalk widmet letzte „Wetten, dass..?“-Minuten Frank Elstner

Schließlich wandte er sich auch direkt an das „Wetten, dass..?“-Publikum: „Danke schön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. Ohne das Publikum hätte das alles keinen Sinn gehabt.“ Auch seinen Mentor Frank Elstner, der die Sendung live im Studio mitverfolgt hatte, würdigte Thomas Gottschalk entsprechend: „Er war der Vater von ‚Wetten, dass..?‘, er war zu mir immer wie ein Vater und er hat mich in dieser ganzen Zeit immer gut behandelt. Frank, danke dir für alles!“ Anschließend wurde Thomas Gottschalk in der Schaufel eines Baggers an den Zuschauern vorbei aus dem Saal chauffiert.

Bei seinem „Wetten, dass..?“-Abschied würdigte Thomas Gottschalk auch Frank Elstners unablässige Unterstützung © Screenshot/ZDF/ZDFmediathek/Wetten, dass..?

Auch im an die Kult-Sendung unmittelbar anknüpfenden „heute journal“ äußerte sich der Showmaster zu seinem Abschied und wie es ihm nun, nach seiner letzten Ausgabe, gehe: „Ich habe mich ja lange genug geistig darauf vorbereitet – es muss weitergehen. Es geht in allen Geschäften weiter.“ Den gelungenen Abschluss des Abends werde man „ZDF-typisch“ mit „Bier und Currywurst“ feiern. Ganz und gar nicht feierlich reagierten einige Zuschauer dahingegen auf Helene Fischers „Wetten, dass..?“-Auftritt mit Rapperin Shirin David (28). Verwendete Quellen: „Wetten, dass..?“ (ZDF; Ausgabe vom 25. November 2023), „heute journal“ (ZDF; Ausgabe vom 25. November 2023)