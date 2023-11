„Wetten, dass..?“ doch nicht zu Ende? Thomas Gottschalk überrascht mit Aussage zur Zukunft der Show

Von: Elena Rothammer

Drucken Teilen

Am Samstagabend präsentierte Thomas Gottschalk seine letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe. Wie es danach mit der ZDF-Kult-Show weitergeht, ist ungewiss – doch eine Aussage des Entertainers lässt aufhorchen.

Offenburg – Nach 36 Jahren machte Thomas Gottschalk (73) am Samstagabend (25. November) Schluss: Er moderierte zum letzten Mal die Kult-ZDF-Show „Wetten, dass..?“ und ließ sich dabei gebührend feiern. Ob es tatsächlich ein Abschied von Gottschalk oder doch ein Abschied von der Sendung an sich war, ist nicht klar. In seiner letzten Ausgabe machte der Entertainer jedoch eine Andeutung, was die Zukunft von „Wetten, dass..?“ betrifft.

Geht „Wetten, dass..?“ weiter? Thomas Gottschalk macht verheißungsvolle Andeutung

Auf seiner Couch begrüßte der 73-Jährige zum Abschied Stars wie Cher (77), Bastian Schweinsteiger (39) und Matthias Schweighöfer (42). Auch Helene Fischer (39) war zu Gast. Sie gab ihre Neuinterpretation von „Atemlos“ mit Shirin David (28) zum Besten – doch diese ließ Thomas Gottschalk anschließend mit einem Feminismus-Spruch auflaufen.

Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied in Bildern Fotostrecke ansehen

Doch schon direkt zu Beginn der Sendung eröffnet Thomas Gottschalk das TV-Spektakel mit einer Ansprache. „Damit das gleich klar ist: Das hier heute Abend wird keine öffentliche Grablegung. Könnte man vielleicht meinen, wenn ich bis in den Totensonntag reinsende“, scherzt er dabei und gibt dann einen verheißungsvollen Hinweis. „Das soll eine richtig lustige Unterhaltungsshow werden, so wie ‘Wetten, dass..?’ immer war und hoffentlich immer sein wird“, betont Gottschalk. Klingt, als stünde also im Raum, dass die ZDF-Sendung auch ohne ihn fortgesetzt werden soll.

Abschiedsrede: Darum hört Thomas Gottschalk mit „Wetten, dass..?“ auf

Zum Ende hin erklärt Thomas Gottschalk außerdem noch, weshalb er das Kapitel „Wetten, dass..?“ für sich schließen will: „Es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. [...] Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung.“ Er wolle nicht ständig aufgeregten Aufnahmeleiter, die Sorge vor einem Shitstorm haben, erleben.

Am Samstag moderierte Thomas Gottschalk ein letztes Mal „Wetten, dass..?”. Eine Aussage über die Zukunft von „Wetten, dass..?“ lässt aufhorchen. © picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Ob jetzt nach einem Nachfolger für ihn gesucht wird, oder ob „Wetten, dass..?“ endgültig eingestellt wird, bleibt also abzuwarten. Thomas Gottschalk selbst hat bereits über eine „Wetten, dass..?”-Zukunft ohne ihn gesprochen. Verwendete Quellen: ZDF