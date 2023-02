Wie 7.000 Fußballfelder: „Goodbye Deutschland“-Star Anna Heiser hat ein Riesen-Grundstück

Anna Heiser lebt in Namibia auf einer Farm. Nun verrät ihr Mann, wie riesig das Grundstück tatsächlich ist.

„Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin Anna Heiser (32) zeigt ihre riesige Farm. Die 32-jährige ist im November 2022 zum zweiten Mal in Namibia Mama geworden. Zusammen mit Ehemann Gerald hat sie bereits Sohn Leon. Nun wurde Tochter Alina Marikka geboren. Nun wird in der neuen Folge „Goodbye Deutschland“ gezeigt, wie riesig das Grundstück der 32-jährigen ist. Von der tatsächlichen Größe der Farm ist sogar Anna Heiser selber überrascht.

In einem kurzen Video-Ausschnitt auf Instagram gibt Anna Heiser einen kleinen Einblick in die nächste Folge. Darin sitzen sie und ihr Mann nebeneinander und ihr Mann verrät: „Unsere Farm ist 5.000 Hektar groß, also 7.000 Fußballfelder.“ Das überrascht Anna und sie schnappt nach Luft. Unter dieses kurze Video schreibt Anna Heiser: „Die Verhältnisse sind für einen Außenstehenden kaum vorstellbar. Auf den ersten Blick kann es „größenwahnsinnig“ vorkommen, die Frage dahinter ist aber: wie viel kann man in Namibia im Vergleich zu Deutschland mit einem Hektar Land erwirtschaften?“

Die Vorfreude bei den Fans ist groß

Die Fans sind begeistert von dem kleinen Einblick und jemand kommentiert: „Annas Reaktion ist köstlich“. Ein anderer Fan meint scherzhaft: „Wenn Anna klar wird wie viel Land sie besitzt…“ Für die meisten Follower sind das unvorstellbare Größenverhältnisse. Die Folge wird am 10. Februar um 20:15 Uhr auf VOX ausgestrahlt und die Fans können es kaum noch erwarten: „Freu mich schon!“