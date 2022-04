„Wie aus Erik Katja wurde“: Transgender-Thema bei Sendung mit der Maus lässt WDR-Zuschauer ausrasten

Von: Claire Weiss

Die „Sendung mit der Maus“ gehört zu den beliebtesten Kinderprogrammen im deutschen Fernsehen. Regelmäßig werden aktuelle Themen aufgegriffen und kindgerecht erklärt. Am Sonntag (27. März) ging es um eine Transperson - und das löste im Netz heftige Emotionen aus.

„Auch als erwachsene Person kann man bei uns noch viel lernen zu relevanten Themen wie z.B Toleranz. Die Maus ist dazu da, den Horizont für Groß und Klein zu erweitern“, kündigt „Die Sendung mit der Maus“ die Folge vom Sonntag an (alle News zu TV-Shows auf der Themenseite). In einem siebenminütigen Beitrag erklärt Katja, was es bedeutet, trans zu sein. Im Netz entbrennt daraufhin eine heftige Diskussion.

Die Sendung mit der Maus Wissens- und Unterhaltungssendung für Kinder Idee Gert Kaspar Müntefering Erstausstrahlung 7. März 1971 Produktionsunternehmen: Westdeutscher Rundfunk Köln

Katja erklärt bei „Die Sendung mit der Maus“ den Begriff transgender

„Wie aus Erik Katja wurde, das kann sie uns am besten selbst erzählen“, beginnt der Beitrag. Denn Katja wurde als Mann geboren. Doch schon früh merkte sie, dass sie sich mit ihrem biologischen Geschlecht nicht identifizieren kann.

„Man wird geboren mit männlichen Geschlechtsorganen, also mit einem Penis und weiß aber tief im Inneren, das ist man nicht. Ich bin eine Frau“, erklärt Katja.

Katja zeigt ihren alten Personalausweis - als Erik trug sie noch einen dichten Bart © Screenshot/ARD

Sendung sorgt für Aufregung im Netz - sind Kinder zu jung, um über Transsexualität zu lernen?

Auf Twitter hagelt es für die Sendung Kritik. Von „ideologisch-sexualisierte Früherziehung“ ist dort die Rede. Transgeschlechtlichkeit sei kein Thema für Kinder. Brigitta Mühlenbeck, Programmgruppenleiterin des Kinderfernsehens beim WDR nimmt Stellung.

„Transgeschlechtlichkeit ist gesellschaftlich relevant. Es gibt Kinder und Jugendliche, die ein Problem mit ihrem Geschlecht haben. In Schulklassen ist Transgeschlechtlichkeit Thema, ob offen darüber gesprochen wird oder nicht“, erklärt sie gegenüber spiegel.de. Die Sendung sei außerdem nicht „sexualisiert“ gewesen. Es sei lediglich um Empathie für einen anderen Menschen gegangen.

Viel Zuspruch - von Eltern so wie Kindern

Doch nicht nur kritische Stimmen wurden laut. Zahlreiche Eltern gaben die Reaktionen ihrer Kinder auf die Sendung auf Twitter wieder. „Es war so toll zu sehen, wie natürlich, offen und interessiert mein Kind die heutige #SendungMitDerMaus zum #TransVisibilityDay angeschaut hat“, schreibt ein Zuschauer.

Ein weiterer kommentiert: „Ich finde diese Art der Aufklärung wichtig. Gerade in der Transsexualität geht es oft um KINDER, die sich ‚falsch‘ fühlen und vielleicht keine unterstützende Umgebung haben.“ Ein dritter teilt: „Mein Sohn (7) heute beim Schauen der ‚Sendung mit der Maus‘: ‚Wenn der Erik lieber ein Mädchen sein will, solle er das doch einfach sein.‘“

Die einen fanden die Sendung toll - andere verurteilten sie © Screenshots/Twitter

