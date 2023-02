Wie heißt Bibi Blocksberg wirklich? Niemand weiß 500.000-Euro-Frage bei „Wer wird Millionär?“

Von: Jonas Erbas

Es ist wie verhext: Ausgerechnet an Kult-Hörspielfigur Bibi Blocksberg bissen sich bei „Wer wird Millionär?“ sowohl Günther Jauch als auch seine Kandidatin die Zähne aus.

Köln – Wer bei „Wer wird Millionär?“ Günther Jauch (66) gegenüber sitzt, braucht neben einem fundierten Fachwissen hier und da auch ein Quäntchen Glück. Dass Erinnerungen aus der eigenen Kindheit einem unter Umständen eine halbe Million Euro bescheren können, musste am Montagabend (13. Februar) auch Polizeihauptmeisterin Julia Kunschner feststellen.

Polizistin überzeugt bei „Wer wird Millionär?“ – zur halben Million dank Bibi Blocksberg?

Bis zur 32.000-Euro-Frage lief es für die bayerische Polizeibeamtin eigentlich wie geschmiert: Julia Kunschner kam lange ohne Joker aus, spielte sich mit einer Mischung aus Logik und Intuition souverän die Quizleiter herauf. Dank ihrer witzigen, offenen Art kann die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin auch bei Günther Jauch punkten – der hilft der Bayerin sogar, als sie bei 16.000 Euro die richtige Antwort eigentlich kennt, aber zögert: „Wenn man sich sicher ist, dass man etwas weiß, sollte man sich nicht allzu viele Gedanken darüber machen, was die Redaktion sich überlegte.“

Seit 1980 verzaubert Bibi Blocksberg in Büchern, Hörspielen und Kinofilmen die Herzen von großen und kleinen Kindern. Bei „Wer wird Millionär?“ hätte der volle Vorname der Cartoon-Hexe einer Kandidatin stolze 500.000 Euro beschert (Fotomontage) © United Archives/Imago & RTL/RTL+

Als sie dann doch auf ihre Joker angewiesen ist, bringen diese sie bis zu sicheren 125.000 Euro. In der nächsten Stufe geht es dann um einen halben Millionengewinn. Doch die zugehörige Frage stellte sowohl die junge Polizistin als auch den 66-jährigen Moderator vor eine echte Herausforderung – zumindest für Erwachsene: „Bibi Blocksberg heißt eigentlich …?“, wollte Günther Jauch wissen. Zur Antwort standen: A) Barbara, B) Brigitte, C) Bianca oder D) Beatrix.

Elfie Donnelly: Die Frau hinter Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen Dieser Frau haben wohl viele Deutsche schöne Kindheitserinnerungen zu verdanken: Elfie Donnelly (73). Die in London geborene Kinderbuchautorin schuf 1977 den sprechenden Elefanten Benjamin Blümchen, drei Jahre später gingen die ersten Teile von Bibi Blocksberg in den Verkauf. Die zugehörigen Hörspiele haben sich millionenfach verkauft und genießen inzwischen ähnlichen Kultstatus wie etwa TKKG oder Die drei Fragezeichen. Ihre Rechte an den von ihr geschaffenen Figuren hat die Exfrau von „Löwenzahn“-Liebling Peter Lustig (†78) bereits Mitte der 1980er verkauft.

Auch Günther Jauch hat keine Ahnung – „Wer wird Millionär?“-Frage alles andere als kinderleicht

Julia Kunschner outete sich als Fan der 13-jährigen Hexe, die seit 1980 in etlichen Büchern, Hörspielen, Serienepisoden und Kinofilmen auftaucht, und bewies sogar Fachwissen: Entschieden schloss sie Barbara als Antwortmöglichkeit aus, immerhin heißt so schon die Mutter des abenteuerlustigen Hexenmädchens. Doch dann war die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin mit ihrem Latein am Ende: „Welche Hexe heißt denn Brigitte?“, fragte sie ungläubig – und ließ sich die Chance auf eine halbe Million entgehen: „125.000 Euro sind so viel Geld und dafür habe ich jetzt zu wenig Vermutung.“

Auch Günther Jauch war überfragt. Dass Julia Kunschner diesmal nicht auf ihre innere Eingebung gehört hatte, erwies sich als richtige Entscheidung: Die Bayerin hätte auf C) Bianca getippt, die richtige Antwort wäre allerdings B) Brigitte gewesen.

In der Buch- und Hörspielreihe wird die freche Hexe allerdings in der Regel nur als Bibi angesprochen. Dass sie mit vollem Namen Brigitte heißt, wird dahingegen meist nur am Rande erwähnt. Ein harter Brocken also – ganz im Gegensatz zu einer Frage, die der Quizmaster in einer anderen Ausgabe stellte: Dort wussten 94 Prozent des „Wer wird Millionär?“-Publikums die Lösung, die anderen wurden von Günther Jauch vorgeführt. Verwendete Quellen: „Wer wird Millionär?“ (RTL/RTL+; Folge vom 13. Februar 2023), rtl.de, bibiblocksberg.de