„Wie viele Frauen hast du glücklich gemacht?“: Ross Antony stellt Bernhard Brink intime Frage - er beweist Humor

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Ross Antony will es ganz genau wissen und stellt Bernhard Brink eine besonders pikante Frage. Doch der Schlagertitan beweist Humor und plaudert aus dem Nähkästchen. Mit so viel Ehrlichkeit hat Ross Antony wohl nicht gerechnet. (Fotomontage) © Screenshot MDR/Ross Antony Show

Ross Antony will es ganz genau wissen und stellt Bernhard Brink eine besonders pikante Frage. Doch der Schlagertitan beweist Humor und plaudert ohne zu zögern aus dem Nähkästchen. Mit so viel Ehrlichkeit hat Ross Antony wohl nicht gerechnet.

Leipzig - Ross Antony lud am Samstag (19. März 2022) zur großen Schlager-Party und die Stars kamen. Auf der Bühne der vierten „Ross Antony Show“ standen unter anderem Semino Rossi, Marie Reim, Sonia Liebing und natürlich Schlagertitan Bernhard Brink. Nach seinem zweiten Song hatte Ross Antony eine besonders pikante Frage für ihn. Doch Bernhard Brink haut so schnell nichts um. Seine ehrliche Antwort überrascht sogar den TV-Moderator, wie tz.de berichtet.

Ross Antony stellt Bernhard Brink intime Frage - Er beweist Humor

Bernhard Brink darf gleich zweimal auf der Bühne stehen und das Publikum zum Tanzen bringen. Nachdem er seine Version des Schlagerklassikers „Aber dich gibt‘s nur einmal für mich“ zum Besten gab, plauderten er und Ross noch ein bisschen. Wie man Ross Antony kennt, nimmt er kein Blatt vor den Mund und stellt Bernhard Brink eine äußerst private Frage. „Du bist 50 Jahre im Geschäft, das heißt auch 50 Jahre Frauenschwarm“, fängt der TV-Moderator an. So weit, so harmlos.

Ross Antony und Bernhard Brink am 19. März 2022 auf der Bühne der „Ross Antony Show“ (Fotomontage) © Screenshot MDR/Ross Antony Show

Doch dann will es Ross Antony ganz genau wissen: „Wie viele Frauen hast du schon in deinem Leben glücklich gemacht?“. Doch Bernhard Brink ist ein Profi, so eine Frage schockiert ihn schon lange nicht mehr. Der Schlagerstar antwortet trocken: „Glücklich gemacht? Ich glaube eine vielleicht“. Mit so einer ehrlichen Antwort hatte Ross Antony nicht gerechnet. „Eine?“, entgegnet er überrascht.

„Die anderen waren unglücklich“: Ehrlichkeit von Bernhard Brink überrascht Ross Antony

„Ja, die anderen waren alle unglücklich“, so Bernhard Brink. Eine Antwort, bei der Ross Antony herzlich lachen muss. Wie viel Wahrheit in diesem Statement wirklich steckt oder ob Bernhard Brink den TV-Moderator nur auf dem Arm nehmen wollte, weiß wohl nur der Schlagerstar selbst.

Die vierte „Ross Antony Show“ war ein echtes Schlager-Spektakel. Die Fans könnten es kaum erwarten, doch ausgerechnet Paul Reeves schaut sich die Show seines Göttergatten wohl nicht ganz freiwillig an.

Verwendete Quellen: MDR/Ross Antony Show (19. März 2022)