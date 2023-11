„Wieder mal siegt das Böse“: „Sommerhaus“-Fans zerreißen Serkan und Samira nach Finale

Von: Diane Kofer

Serkan und Samira Yavuz sind die Gewinner von „Das Sommerhaus der Stars“ – so richtig freuen will sich aber kaum einer für sie. Im Gegenteil: Die Zuschauer gönnen dem Paar den Sieg nicht.

Bocholt – Der Sommer ist in Deutschland zwar längst vorbei – „Das Sommerhaus der Stars“ erhitzt aber noch bis in den November hinein die Gemüter. Und auch nach dem großen Finale am 14. November 2023 werden die Geschehnisse in der Bocholter Villa nicht ad acta gelegt. Serkan (30) und Samira (29) Yavuz haben gewonnen – doch die zwei werden gnadenlos zerrissen.

„Unverdient“, „unmenschlich“, „manipulativ“: „Sommerhaus der Stars“-Fans vernichten Serkan und Samira

Serkan und Samira waren erst als Nachrücker zum „Sommerhaus der Stars“ hinzugestoßen – unter anderem, weil sie im Vorfeld lange mit RTL um ihre Gage gestritten hatten. Im Finale am Dienstagabend (14. November 2023) konnten sich die „Bachelor in Paradise“-Stars gegen ihre Konkurrenten Justine Dippl (35) und Arben Zekic (28) durchsetzen und die diesjährige „Sommerhaus“-Staffel in einer letzten, spannenden Challenge für sich entscheiden.

Viele Zuschauer finden es ungerecht, dass die zwei erst später zum Cast hinzugestoßen sind – und dennoch gewonnen haben. „Fünf Tage im Haus, volle Kraft. Da ist doch klar, dass die gewinnen“, urteilt ein User auf Instagram. „Die unverdientesten Sieger aller Staffeln, ehrlich!“, stimmt ein anderer zu. „Neben dem Nachrücker-Problem halten viele Fans aber auch nichts von Serkan und Samiras „unmenschlichem“ Verhalten in der Villa. „Wieder mal siegt das Böse“, schreibt ein Nutzer, „Manipulativ ohne Ende und gehässig bis zum Mond“, fügt ein anderer hinzu.

Das sind alle „Sommerhaus“-Gewinner: Staffel 1: Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan Staffel 2: Nico Schwanz und Saskia Atzerodt Staffel 3: Uwe und Iris Abel Staffel 4: Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Caro und Andreas Robens Staffel 6: Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt Staffel 7: Antonia Hemmer und Patrick Romer Staffel 6: Serkan und Samira Yavuz

„Ist ein Spiel“: Zuschauer verstehen Kritik am „Sommerhaus“-Sieg nicht

Während die meisten Zuschauer das Sieger-Duo komplett auseinander nehmen, gibt es auch ein paar Fans, die Serkan und Samira beistehen. Vor allem aus dem Grund, dass es sich am Ende „nur“ um eine TV-Challenge handelt. „Das ist ein Spiel, wie kann man sich über sowas aufregen? Der eine gewinnt, der andere verliert“, drückt ein Nutzer sein Unverständnis über die fiesen Kommentare aus – und gratuliert den beiden zum Gewinn.

Auch ein paar Reality-TV-Sternchen sprechen Serkan und Samira ihre Glückwünsche aus. So meldet sich beispielsweise „Bachelor in Paradise“-Kollegin Michelle Schellhaas (28) zu Wort. „Mega, Glückwunsch“, schreibt sie im Netz. Auch „Ex on the Beach“-Bekanntheit Vanessa Mariposa (30) reagiert mit Flammen-Emojis. Moderatorin Panagiota Petridou (44) laubt zwar, dass ein Paar aus dem Startcast den Sieg „nach der ganzen Tortour“ mehr verdient hätte, freut sich aber über ein „Happy End“. „Sommerhaus“-Experte Eric Sindermann (35) gönnt Serkan und Samira den Sieg hingegen gar nicht. Verwendete Quellen: Instagram/ dassommerhausderstars.rtl