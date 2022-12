„Eure Infopolitik ist Horror“: ZDF-Zuschauer wegen „Morgenmagazin“-Ausfall stocksauer

Boykott beim „ZDF-Morgenmagazin“: Streikbedingt fiel die Sendung am Dienstag (13. Dezember) unerwartet aus. Statt Live-Fernsehen gab es lediglich Wiederholungen.

Mainz – Wer am Dienstag (13. Dezember) wie gewohnt mit dem „ZDF-Morgenmagazin“ in den Tag starten wollte, schaute in die Röhre: Statt einer aktuellen Ausgabe liefen bei ARD und ZDF, welche ihre „Morgenmagazin“-Sendungen im wöchentlichen Wechsel ausstrahlen, lediglich Wiederholungen. Dahinter steckt ein Streik der Mitarbeiter.

Kein „ZDF-Morgenmagazin“ am Dienstag – Sender von Mitarbeiterstreik betroffen

Kein „MoMa“ am Dienstag: Wie das ZDF am frühen Morgen via Twitter bekannt gab, wird das „ZDF-Morgenmagazin“ bestreikt und müssen deswegen entfallen. Die öffentlich-rechtlichen Sender setzen, wohl aus Mangel an Möglichkeiten, deswegen auf Wiederholungen: Das ZDF zeigt die Reisereportage „Balkan-Style: Durch Europas wilden Südosten“, die ARD einen Zusammenschnitt älterer „Morgenmagazin“-Sendungen.

Bis 9:00 Uhr hätte das sonst eigentlich tagesaktuelle Magazin im ZDF laufen sollen. Immerhin: Der Streik dürfte überschaubar bleiben, denn bereits am Mittwoch (14. Dezember) soll die Sendung wieder ganz normal laufen, wie es in einem Tweet von „ZDF-Morgenmagazin“-Moderatorin Dunja Hayali (48) heißt, den sie bereits um 7:00 Uhr teilte: „Das ‚MoMa‘ fällt heute aus – Warnstreik! Wir sehen uns morgen wieder.“

„MoMa“ – eine echte Fernseh-Institution: Das „ZDF-Morgenmagazin“ gibt es bereits seit 1992; im Juli feierte man demnach bereits den 30. Geburtstag von „MoMa“. Mit rund 3,9 Millionen Fernsehzuschauern täglich ist die Sendung ein voller Erfolg – und das bereits in den Morgenstunden! Das von Montag bis Freitag laufende Magazin erreicht damit einen Marktanteil von starken 20 Prozent.

ZDF-Zuschauer stinksauer – auf Twitter entlädt sich die Wut wegen „Morgenmagazin“-Ausfall

Über den aus dem Streik resultierenden „Morgenmagazin“-Ausfall informierten die beiden Sender nicht nur im Netz, sondern auch direkt in ihrem Programm. Dort flimmerte wiederholte Male ein entsprechender Hinweis über den Bildrand. Das bekam offenbar nicht jeder mit: „Habe circa eine Stunde gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass da eine Konserve läuft“, verriet ein Zuschauer bei Twitter; ein anderer mutmaßte, das Team habe „kollektiv verschlafen“ oder sei „festgefroren“.

Zu der Verwirrung gesellte sich schnell auch Wut: „Das ‚MoMa‘ entfällt und bringt zwei Erkenntnisse: 1. Die Informationspolitik von ARD und ZDF hat Luft nach oben. 2. Das ‚Sat.1-Frühstücksfernsehen‘ ist keine Alternative“, hieß es in einem von unzähligen Tweets, in welchen die Kommunikation der beiden Sender als „Horror“ kritisiert wurde. Manch einer zeigte jedoch Verständnis für die Streikenden: „Guter Journalismus verdient anständige Bezahlung. Daher, weiter streiken“, so ein Nutzer.

Warnstreik beim ZDF sorgt für „Morgenmagazin“-Ausfall – Mediengewerkschaft stellt Forderungen

Laut Informationen der Mediengewerkschaft Vereinigung der Rundfunk-, Film- und Fernsehschaffenden (VRFF) läuft der Streik sei 3:00 Uhr am Morgen und soll bis 10:30 Uhr andauern. Das dreieinhalbstündige „Morgenmagazin“ läuft sonst regulär von 5:30 Uhr bis 9:00 Uhr.

Zu den Hintergründen heißt es dazu auf der VRFF-Website: „Wie bei den ARD-Anstalten zuletzt, bewegt sich auch in den Gehaltstarifverhandlungen beim ZDF nicht wirklich etwas. Daher tritt auch dort die VRFF-ZDF gemeinsam mit den Gewerkschaften DJV und verdi in den Warnstreik!“ Grund zur Freude gab es für die öffentlich-rechtlichen Sender dafür am Sonntagabend (11. Dezember): Die ARD klaute dem RTL-Jahresrückblick mit Gottschalk (72) und Guttenberg (51) die Zuschauer. Verwendete Quellen: ARD, ZDF, Twitter, vrff.de