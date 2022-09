Wiedersehen nach 35 Jahren: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin will endlich ihren Vater treffen

Von: Sarah Wolzen

Jessica Wessendorf zieht mit ihrer Familie in die USA. Dort hofft die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin nach 35 Jahren endlich ihren Vater wiederzusehen. Doch hat der überhaupt Interesse an einem Treffen?

Seattle, USA - Die USA gehören zu den Traumzielen vieler Auswanderer. Auch Jessica Wessendorf (38) zieht mit ihrem Mann und den beiden Söhnen Phoenix (3) und Aurelius (1) in die Staaten. Doch der Umzug geschieht nicht ganz freiwillig, denn Jessicas Mann Mike arbeitet bei der Air-Force und wird in die USA versetzt. Dennoch birgt die von „Goodbye Deutschland“ begleitete Reise auch eine Chance für die junge Mutter, denn sie möchte nach 35 Jahren endlich ihren Vater wiedersehen.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Jessica hat ihren Vater seit 35 Jahren nicht gesehen

Jessica war erst drei Jahre alt, als die in den USA geborene Tochter einer deutschen Auswanderin und eines US-Amerikaners zu ihrer Großmutter nach Deutschland gebracht wurde. Die Geschichte der 38-Jährigen ist tragisch: Ihre Mutter starb an einer Überdosis, ihr Vater Darrell musste wegen Totschlags an einem kleinen Mädchen ins Gefängnis. Kontakt zu ihm hatte Jessica bislang kaum - das soll sich nun ändern.

Jessica Wessendorf sieht nach 35 Jahren endlich ihren Vater Darrell wieder © RTL+

Doch große Hoffnungen auf ein Treffen macht sich Jessica nicht, zu oft wurde sie bisher von ihrem Vater enttäuscht. „Ich weiß, dass er immer eine Ausrede hat, warum er sich nicht meldet“, erklärt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin. Kontakt zu ihm direkt hat sie bisher nicht, nur mit ihrer Tante Diana, die mit Darrell zusammenwohnt, steht Jessica in regem Austausch.

Goodbye Deutschland: Lässt Vater Darrell Jessica erneut sitzen?

Es wundert sie daher nicht, dass sich ihr Vater beim vereinbarten Treffen zunächst nicht blicken lässt. Wird sich der Maultierzüchter tatsächlich davor drücken, seine Tochter nach all den Jahren wiederzusehen, obwohl sie den weiten Weg zu ihm auf sich genommen hat?

Über eine Stunde muss Jessica auf ihren Vater warten, bis es dann zum lang erhofften Wiedersehen zwischen Vater und Tochter kommt. Nach einer zögerlichen Umarmung kommen die beiden endlich ins Gespräch - und haben eine Menge aufzuarbeiten. „Ich hätte es mir ein bisschen emotionaler erhofft“, gesteht Jessica im Anschluss ehrlich und vergleicht das Treffen mit einem „Businessmeeting.“

Auch wenn das Verhältnis zwischen Tochter und Vater noch ziemlich distanziert ist, wieder 35 Jahre auf ein weiteres Treffen warten wollen beide nicht und planen, sich schon bald wiederzusehen. Sehr emotinal dagegen geht es bei Levke Kersting zu. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin zieht nach Sansibar und lässt dafür ihre große Liebe in Deutschland zurück - aus reiner „Selbstliebe“, wie sie erklärt. Verwendete Quellen: Vox