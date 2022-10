„Vom Intellekt haushoch überlegen“: RTL-Zuschauer verteidigen Stephen nach Sommerhaus-Anfeindungen

Von: Jonas Erbas

Neue Freunde hat Stephen Dürr im „Sommerhaus der Stars“ keine gefunden. Stattdessen wurde der Schauspieler von Mario Basler und Co. regelmäßig angefeindet. Viele RTL-Zuschauer können diesen Hass allerdings so gar nicht nachvollziehen.

Köln – Für Stephen Dürr (48) war die Zeit im „Sommerhaus der Stars“ nicht immer einfach: Während sich der Großteil der Mitbewohner zumindest mit seiner Frau Katharina (39) verstand, eckte der Schauspieler mit seiner eigenwilligen Art bei den anderen Promis immer wieder an. Auch beim großen Wiedersehen mit Moderatorin Frauke Ludowig (58) bekam der ehemalige „Unter uns“-Star einiges zu hören – Kritik, die nicht jeder RTL-Zuschauer nachvollziehen kann!

Obwohl sich auch andere Teilnehmer der 7. Staffel mit ihrem Verhalten nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatten, schossen sich viele „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten beim Wiedersehen ausgerechnet auf den vergleichsweise unauffälligen Stephen Dürr ein. Dem 48-Jährigen wurden Arroganz, Überheblichkeit und Hinterhältigkeit vorgeworfen, zudem musste er sich für seinen Sinn für Humor rechtfertigen. Mario Basler (53) beschimpfte ihn gar als „Affe“.

Schnell verschworen sich die Anwesenden gegen die Dürrs, die das Sommerhaus-Wiedersehen wohl kaum in positiver Erinnerung behalten werden. Berechtigt war die Kritik nur selten: Stephen Dürr hatte sich hinter dem Rücken der Neuankömmlinge Vanessa Mariposa (29) und Diogo Sangre (28) zwar über das mangelnde Niveau echauffiert, war sonst allerdings nur eher selten mit fragwürdigem Verhalten negativ aufgefallen – eine Beobachtung, die auch etliche RTL-Zuschauer machten.

Frauke Ludowig macht‘s offiziell: „Das Sommerhaus der Stars“ kehrt 2023 zurück!

Insbesondere aufmerksame „Sommerhaus der Stars“-Fans dürften sich bei Frauke Ludowigs Abmoderation richtig gefreut haben: Die RTL-Moderatorin kündigte nämlich an, dass die Sendung im kommenden Jahr in die nächste Runde gehen werde. Details sind noch nicht bekannt, doch es gilt als sehr wahrscheinlich, dass als Kulisse erneut das Bocholter Bauernhaus herhalten muss. Die Zeiten, in denen die Sendung im sonnigen Portugal produziert wurde, scheinen vorbei zu sein.