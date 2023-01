Sonderregelung: RTL verschiebt das Dschungelcamp-Finale und das große Wiedersehen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Die 16. Dschungelcamp-Staffel läuft derzeit bei RTL. Bis zum großen Finale am 29. Januar kämpfen zwölf Promis um den Sieg. Dabei gibt es eine gravierende Änderung zum Vorjahr.

Murwillumbah, Australien – Seit dem 13. Januar zeigt RTL die neue Dschungelcamp-Staffel und so langsam sind die Dschungelkrone und die Siegerprämie für die zwölf Promis in Sichtweite. Am 29. Januar entscheidet sich das Spiel der Spiele und einer der Urwald-Bewohner darf auf dem legendären Holzthron unter den Baumwipfeln im australischen Busch Platz nehmen. Bis es so weit ist, warten aber natürlich noch jede Menge ekliger Dschungelprüfungen und die eine oder andere überraschende Wendung.

Großes Finale am 29. Januar: Das Dschungelcamp hat 2023 mehr Folgen als je zuvor

Hatten die Dschungelcamp-Kandidaten um Claudia Effenberg (57), Lucas Cordalis (55) und Gigi Birofio (23) die erste Woche noch Schonfrist, müssen sie nun einer nach dem anderen das Camp in Murwillumbah verlassen und sich von ihren Siegesträumen verabschieden. Als erste traf es Verena Kerth (41) – die ihre Trauer nach dem TV-Hochzeitsantrag von Marc Terenzi (44) bestimmt schnell wieder vergessen hat – dann Schlagersänger Markus Mörl (63) und schließlich auch Nachtwache-Lästerschwester Tessa Bergmeier (33).

Das Dschungelcamp macht 2023 vieles ganz anders. Denn das große Finale wird zum ersten Mal am Sonntag (29. Januar) ausgestrahlt – und findet damit so spät statt wie schon lange nicht mehr. © Screenshot/RTL+/Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!/Folge vom 23. Januar 2023 (Fotomontage)

Dschungelprüfung, check, tränenreiche Abschiede, check – doch eine Sache ist im Dschungelcamp dieses Jahr ganz anders als in den Vorjahren. Denn während letztes Jahr nur 16 und 2021 sogar nur 15 neue Dschungel-Folgen über die Bildschirme flimmerten, besteht die aktuelle Saison aus sage und schreibe 17 Episoden plus dem großen Wiedersehen am Montag (30. Januar). Coronabedingt musste das berühmt-berüchtigte RTL-Format in den letzten zwei Staffeln einiges einstecken – so wurde statt an der australischen Gold Coast erst in Deutschland und dann in Südafrika gedreht - 2023 scheint sich RTL beim Dschungelcamp aber eines zum Motto gemacht zu haben: „The bigger, the better!“

Auch das große Dschungelcamp-Finale läuft dieses Jahr erst am Sonntag und findet damit so spät statt wie schon lange nicht mehr. In Staffel 15 strahlte RTL die Entscheidungsfolge schon am Samstag (5. Februar 2022) aus und in der 14. Ausgabe der Dschungelshow sogar bereits am Freitag (29. Januar 2021).

Wird das „Dschungelcamp“ wirklich im Urwald gefilmt? Seitdem am 9. Januar 2004 die erste Dschungelcamp-Folge über die Bildschirme flackerte, wurde dem Sender oft vorgeworfen, dass das Format gar nicht in einem richtigen Urwald gefilmt wird. Zwar wirkt es im Fernsehen tatsächlich so, als würden die streitlustigen Promis im Schatten von Palmen sitzen, dutzende Kilometer entfernt von der Zivilisation, ganz so extrem geht es aber nicht zu. Denn „Ich bin ein Star“ wird auf einer Farm nahe der Stadt Murwillumbah gedreht, die in der australischen Regio New South Wales liegt. Auch die internationalen Versionen der Show, wie das britische „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, nutzen das Gelände. Tiefster Dschungel ist es also nicht, ein TV-Set mit Kunstbäumen aber auch nicht. (Quelle: tonight.de)

„Weil wir es können“: Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow verschont Cecilia vor dem Ausscheiden

Mehr Zeit in der Urwald-WG bedeutet für die Zuschauer daheim mehr Fernsehspaß und für die tapferen Stars vor allem eines: Sie können durchschnaufen – denn in der neuesten Folge (23. Januar) führt die verlängerte Sendezeit zu einer überraschenden Änderung: „Gut zuhören, liebe Zuschauer“, lässt Sonja Zietlow während der Sendung ominös verlauten, „Heute gibt es keinen Auszug“.

Jan Köppen (39) erlaubt sich einen Scherz und spricht wirr von gregorianischen Kalendern und Schaltjahren, doch seine Moderationskollegin erklärt: „Ganz einfach, weil wir dieses Jahr eine Sendung mehr haben. Punkt. Außerdem müssen wir nicht begründen, warum wir was machen – weil wir es können. Weil es Spaß macht.“

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Spaß an der ganzen Sache dürfte vor allem Cecila Asoro (26) haben, denn als sie am Ende der Sendung mit Jana Pallaske (43) kurz vor dem Aus steht, verkünden Sonja Zietlow und Jan Köppen freudig: „Das Camp müssen zwei verlassen – wir beide! Keiner von euch, weil wir eine Sendung mehr haben.“ Die Angst ums Ausscheiden ist für den Moment verflogen und die Camper liegen sich erleichtert in den Armen, doch am Dienstag (24. Januar) muss ein Promi dann wirklich seine Sachen packen. Indessen zahlt RTL für Marc Terenzi eine astronomische Dschungelcamp-Gage. Verwendete Quellen: RTL+/Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!/Folge vom 23. Januar 2023, tonight.de, swp.de, ausgburger-allgemeine.de