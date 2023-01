„Die Frau will man echt nur noch drücken“: Dschungelcamp-Fans fühlen mit einsamer Djamila

Achter Tag im Camp

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lukas Einkammerer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am achten Tag im Dschungelcamp geht es besonders emotional zu. Djamila Rowe schüttet im Camp ihr Herz aus und spricht ganz offen über ihre Einsamkeit. Die Zuschauer fühlen mit dem TV-Star.

Australien – Seit einer Woche leben die zwölf Promis nun schon im Dschungelcamp und so langsam scheint der australische Urwald seine Spuren zu hinterlassen. Zwischen tränenreichen Geständnissen, emotionalen Gesprächen mit den Mitstreitern und explosive Konfrontationen geht es in der Busch-WG gewohnt chaotisch zu. Auch der achte Tag unter Palmen erweist sich als besonders ereignisreich.

„Das Schlimmste, was dir passieren kann“: Djamila wird im Dschungelcamp nachdenklich

Seit ihrem Lastminute-Einzug ins Dschungelcamp als Ersatz für Schauspieler Martin Semmelrogge (67) hat Djamila Rowe (55) viele verschiedene Facetten von sich gezeigt. Sie spricht über ihren Baumarkt-Fetisch, ihre Suche nach einem Mann für‘s Leben und bietet Lucas Cordalis (55), der im Camp Druck hat, ihre Hilfe an. Doch als im Camp Halbzeit ist, zeigt sich die Visagistin von ihrer zerbrechlichen Seite. Gleich zu Beginn der Folge sitzt sie tränenüberströmt im Interview und erklärt, dass ihr die Zeit im Dschungel viel bedeutet – und dass sie sich in der Außenwelt oft einsam fühlt.

+ Tränen im australischen Busch: Djamila Rowe wird im Dschungelcamp ganz emotional. © RTL (Fotomontage)

Mit Tessa Bergmeier (33), die im Dschungelcamp ordentlich über Heidi Klum (49) gelästert hat, hält Djamila Rowe dann Nachtwache – und kommt auf ein weiteres, unbequemes Thema zu sprechen. „Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, einem Narzissten zum Opfer zu fallen, der dich aussaugt, der dir deine Energie raubt, der dich manipuliert, der dich seelisch misshandelt“, erklärt Djamila ihrer Gesprächspartnerin, mit Trauer in der Stimme. Der Schein des Lagerfeuers scheint die gebürtige Ost-Berlinerin nachdenklich gestimmt zu haben.

Wird das „Dschungelcamp“ wirklich im Urwald gefilmt? Seitdem am 09. Januar 2004 die erste Dschungelcamp-Folge über die Bildschirme flackerte, wurde dem Sender oft vorgeworfen, dass das Format gar nicht in einem richtigen Urwald gefilmt wird. Zwar wirkt es im Fernsehen tatsächlich so, als würden die streitlustigen Promis im Schatten von Palmen sitzen, dutzende Kilometer entfernt von der Zivilisation, ganz so extrem geht es aber nicht zu. Denn „Ich bin ein Star“ wird auf einer Farm nahe der Stadt Murwillumbah gedreht, die in der australischen Regio New South Wales liegt. Auch die internationalen Versionen der Show, wie das britische „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, nutzen das Gelände. Tiefster Dschungel ist es also nicht, ein TV-Set mit Kunstbäumen aber auch nicht. (Quelle: tonight.de)

„Heißes Favoriteneisen im Feuer“: Dschungelcamp-Zuschauer wünschen Djamila Rowe den Sieg

Natürlich stehen bei den Dschungelcamp-Kandidaten stets Zoff und Drama an der Tagesordnung, Djamilas ehrliche Worte stoßen beim Fernsehpublikum aber auf große Zustimmung. „Die Frau will man echt nur noch drücken“, schreibt eine Zuschauerin bei Twitter, „Djamila spricht aus, was so viele fühlen“, schließt sich ihr eine weitere an. Mit ihrer emotionalen Geschichte scheint sich Djamila direkt in die Herzen der Fans katapultiert zu haben: „Ich glaube, wir haben hier ein heißes Favoriteneisen im Feuer!“, jubelt ein Twitter-Nutzer.

Ich glaube wir haben hier ein heißes Favoriteneisen im Feuer!

Sorry Lucas, aber du hattest nie den Hauch einer Chance - gegen niemanden im Camp!#ibes2023 #ibes pic.twitter.com/np1ztmSUuo — 𝖤𝖿𝖿𝖤𝗅𝗅 ᵃᵏᵃ 𝖥𝗅𝗈 (@Flo_201080) January 20, 2023

Sich bei ständiger Kamerabeobachtung und vor den Augen der Welt so verletzlich zu präsentieren, kostet viel Kraft – und Djamilas authentisches Auftreten erntet ihr in den sozialen Medien großen Respekt. „Ich glaube nicht, dass sie dadurch nur Aufmerksamkeit will“, lobt ein Fan, „Wünsche Djamila nach dem Dschungelcamp ein Leben mit guten Menschen, die sie so lieben, wie sie ist. Verdient hat es die Frau“, liest sich eine herzerwärmende Botschaft. Zwar ist es bis zum großen Finale am 29. Januar noch ein Weilchen hin, einige Dschungelcamp-Fans sehen Djamila aber schon jetzt ganz am Ende: „So unfreiwillig lustig und immer für die anderen da. Eine würdige Dschungelkönigin.“

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Costa Cordalis gewann die erste Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ und war damit der allererste Dschungelkönig. 2004 schnappte er sich die Krone. Der griechisch-deutsche Schlagersänger verstarb 2019. Jetzt will sein Sohn Lucas Cordalis in seine Fußstapfen treten. Ab dem 13. Januar hofft er auf die Krone und will damit seinem verstorbenen Vater alle Ehre machen. © IMAGO / Müller-Stauffenberg Désirée Nick ist die allererste Dschungelkönigin, die RTL krönen durfte. Nach ihrer Teilnahme zog ihre Karriere erst richtig an. Drei Bestseller brachte sie auf den Markt und nahm an vielen Reality-TV-Formaten teil. Heute ist sie bekannt als die „spitzeste Zunge Deutschlands“ und gibt in ihrem Podcast „Lose Luder“ immer wieder ihren Senf zu jeglichen Skandalen der deutschen TV-Szene dazu. © RTL Ross Antony gewann 2008 das Dschungelcamp. Nachdem er mit seiner Band Bro‘Sis schon mehrere Erfolge feierte, versuchte er sich jahrelang an Volksmusik und nahm zahlreiche Schlagerhits auf. Bis heute ist er aus den Schlagershows mit Florian Silbereisen, Helene Fischer und Co. nicht wegzudenken. © RTL Ingrid van Bergen gewann im Folgejahr die Krone. Danach war sie in weiteren TV-Formaten zu sehen. Sie nahm an „Promi Shopping Queen“ teil, spielte bei „Tatort“ mit und konnte in zahlreichen Gastrollen glänzen. Mittlerweile hat sich Ingrid zur Ruhe gesetzt und ist nur noch selten im TV zu sehen. © RTL Peer Kusmagk, Dirk Bach und Sonja Zietlow Peer Kusmagk nahm nach seiner Dschungelkrönung auch an verschiedenen TV-Formaten teil. Unter anderem zog er bei „Adam sucht Eva“ blank und lernte dort seine heutige Frau Janni Hönscheid kennen. 2017 heiratete das Paar und hat heute drei gemeinsame Kinder. © RTL Brigitte Nielsen als Dschungelkönigin Brigitte Nielsen sicherte sich 2012 die Dschungelkrone und ihre Sprüche wie „Was geht los da rein?“ bleiben bis heute in Erinnerung. Verändert hat sich die Hollywood-Schauspielerin dank mehreren Eingriffen vom Beauty-Doc kaum. Ihr OP-Marathon wurde sogar von einem Produktionsteam begleitet. In der Dschungelschow „Ich bin ein Star – lasst mich wieder rein“ gewann sie 2016 eine erneute Teilnahme im Dschungelcamp, in dem Menderes Bağcı den Sieg einfuhr. 2022 war Brigitte Nielsen Stargast der berühmten ProSieben-Show „Germany's Next Topmodel“. © RTL Sonja Zietlow, Joey Heindle und Daniel Hartwich Joey Heindle konnte bei „Deutschland sucht den Superstar“ zwar nicht glänzen, dafür sahnte er bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ mächtig ab. Nach seinem Sieg bekam er eine eigene Rubrik bei „Punkt 12“. Auch gesanglich bleibt Joey Heindle bis heute am Ball und brachte 2021 zwei Singles raus. Seit 2019 ist Joey auch verheiratet und trat sogar der freiwilligen Feuerwehr bei. © RTL Melanie Müller Melanie Müller landete nach ihrem Dschungelcamp-Sieg in vielen anderen TV-Shows. 2021 ging sie als Siegerin aus der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ heraus. Doch auch unabhängig von TV-Formaten landete Melanie Müller immer wieder in den Schlagzeilen, sei es wegen ihrer gescheiterten Ehe mit Mike Blümer oder angeblichen Beziehungen zu rechtsradikalen Gruppen. © RTL/Stefan Gregorowius Maren Gilzer bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Maren Gilzer wollte nach ihrem Dschungelcamp-Sieg auf YouTube so richtig durchstarten. Doch ihren Kanal „Maren Gilzer TV“ stellte sie nur ein Jahr später wieder ein. 2022 stand sie im brandenburgischen Oberkrämer für die FDP als Bürgermeisterin zur Wahl, erhielt aber nur sechs Prozent der Stimmen. © RTL Menderes Bagci im Dschungelcamp Menderes Bağcı war Kultkandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“. 2002 besuchte Menderes das Casting der ersten DSDS-Staffel und war seitdem nicht mehr aus der RTL-Show wegzudenken. Mit 15 Versuchen, gilt er als der hartnäckigste Kandidat. Klar, dass das Dschungelcamp der nächste Schritt ist. Heute bleibt Menderes auch musikalisch aktiv und begeisterte 2021 mit seinem Hit „Nano“ im ZDF-Fernsehgarten. 2022 war Menderes bei „Promi Big Brother“ zu sehen. © RTL Marc Terenzi im Dschungelcamp Marc Terenzi nahm im nächsten Jahr auf dem Dschungelthron Platz. Kurz darauf erschien seine Single „Don‘t Recognize You“ und auch Gastauftritte bei „Berlin Tag und Nacht“ folgten. Heute ist er nicht nur der neue Mann an der Seite von Verena Kerth, sondern auch ein sehr gefragter Experte, wenn es um Shows wie „Promi Big Brother“ oder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ geht. © RTL Daniel Hartwich, Jenny Frankhauser und Sonja Zietlow Jenny Frankhauser zog 2018 in den Dschungel und sicherte sich den Thron. Nach ihrem Sieg konnte sie endlich aus dem Schatten ihrer Schwester, Daniela Katzenberger, treten und sich selbst einen Namen im Showgeschäft machen. Im gleichen Jahr war Jenny noch bei „Das perfekte Promi-Dinner“ zu sehen und belegte 2020 den 17. Platz bei „Promi Big Brother“. Heute konzentriert sie sich auf ihren Instagram-Account und ist dort erfolgreiche Influencerin. 2022 ist Jenny Frankhauser Mutter eines kleinen Sohnes geworden und schwebt seitdem im Mamaglück. © RTL Evelyn Burdecki 2019 gewann Evelyn Burdecki die 13. Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Aus dem TV-Programm ist die hübsche Blondine nicht mehr wegzudenken. Ihr Auftritt bei „Wer wird Millionär“ geht wegen ihrer lustigen Sprüche vermutlich in die Geschichte ein. Auch neben Thomas Gottschalk und Günther Jauch hat es sich Evelyn heute gemütlich gemacht. Sie sprang für Barbara Schöneberger bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ein. Auch als Influencerin feiert sie große Erfolge. Ihr Instagram-Account verzeichnet stolze 737.000 Follower. © RTL/Stefan Gregorowius Prince Damien Prince Damien schlich sich mit seiner aufgedrehten und ehrlichen Art in die Herzen der Zuschauer und holte sich den Dschungelcamp-Sieg. Seine Gesangskarriere nahm danach erst richtig an Fahrt auf. Heute ist er in Shows wie dem „ZDF-Fernsehgarten“ zu sehen. Seit 2019 gehört er auch zum Ensemble des Musicals „The Band“. Bei DSDS konnte er anderen Kandidaten als Vocalcoach unter die Arme greifen. © RTL Filip Pavlovic feiert seinen Sieg im Dschungelcamp Nun geht es darum, Filip Pavlović vom Thron zu stoßen. 2021 nahm er an der Ersatzshow „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ in Köln teil und konnte sich ein Ticket in das richtige Dschungelcamp 2022 sichern, wo er als Sieger gekürt wurde. Ein großer Teil seiner Siegerprämie ging an seine Eltern. Seiner Schwester kaufte er auch ein neues Auto. Filip selbst nimmt bis heute an zahlreichen TV-Formaten teil. Von ihm wird man mit Sicherheit noch einiges sehen. © RTL / Stefan Menne

Neben den skurrilen Kopfschüttel-Momenten, für die das Dschungelcamp bekannt ist, scheint sich das Publikum dieses Jahr auch über authentische und ehrliche Szene zu freuen. Wie man es aus dem australischen Busch so gewohnt ist, dürfte das nächste Drama aber sicher nicht lange auf sich warten. Indessen kündigt RTL nach über 90 Regelverstößen im Dschungelcamp klare Konsequenzen an. Verwendete Quellen: RTL/Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!/Folge vom 20. Januar 2023, tonight.de

Rubriklistenbild: © RTL (Fotomontage)