Will nicht immer in Berlin bleiben: Iris Mareike Steen kündigt Ausstieg aus GZSZ an

Iris Mareike Steen kündigt ihren GZSZ-Aussteig an

Iris Mareike Steen enthüllte, dass sie in der Zukunft aus „GZSZ“ aussteigen wird. Die Prominente möchte nach Hamburg ziehen.

Potsdam – Iris Mareike Steen (30) hat enthüllt, dass sie in der Zukunft plant, von Berlin zurück in ihre Heimat Hamburg zu ziehen, was ihren Ausstieg aus der erfolgreichen Sendung, die in Potsdam Babelsberg und Berlin gedreht wird, bedeuten würde. Die gebürtige Hamburgerin spielt in dem TV-Format seit 2010 die Rolle von Lilly Seefeld.



In einem Interview mit „Bild“ sprach die Schauspielerin über ihre freizügigen Playboy-Aufnahmen und auch darüber, dass sie in der Zukunft einen Wegzug aus Berlin planen würde und deshalb auch ihr Ausstieg aus der beliebten Daily Soap abzusehen sei. Die Darstellerin hatte sich bereits vor sieben Jahren für die Publikation fotografieren lassen, wobei sie sich heute viel wohler in ihrem Körper fühlen würde. Über ihr Fotoshooting für den Playboy erzählte Iris Mareike Steen: „Ich sehe auf den Fotos schon deutlich, dass ich erwachsener geworden bin. Das klingt besser als ‚älter‘. Ich fühle mich wohler in meinem Körper.“

Iris Mareike Steen kündigt „GZSZ“-Ausstieg an

Die Darstellerin bemerkte zudem scherzhaft, dass sie sich ihren Serien-Ausstieg aber noch einmal anders überlegen würde, wenn auch die Serie mit ihr nach Hamburg umziehen würde. „Außer natürlich, die Serie zieht mit um. Das würde ich dann mal vorschlagen“, verriet die Prominente mit einem Augenzwinkern. Da dies jedoch sehr unwahrscheinlich ist, werden sich ihre Fans aber wohl oder übel schon einmal auf den „GZSZ“-Ausstieg ihres Idols vorbereiten müssen.