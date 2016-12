Winnetou an Weihnachten 2016 auf RTL: Sendetermine und Darsteller 

Das müssen Sie zum TV-Hit wissen

+ © RTL / Jens Koch Old Shatterhand (Wotan WIlke Möhring, l.) und Winnetou (Nik Xhelilaj). © RTL / Jens Koch

München - An Weihnachten 2016 bringt RTL die Winnetou-Filme zurück. Hier erfahren Sie alles zu den Sendeterminen und den Darstellern der neuen Winnetou-Trilogie.

Die Sendezeiten für Winnetou an Weihnachten 2016 auf RTL

Los geht es am ersten Weihnachtsfeiertag: RTL startet die Winnetou-Trilogie am Sonntag, 25. Dezember 2016, um 20.15 Uhr mit dem Film. „Eine neue Welt“. Der zweite Teil „Das Geheimnis vom Silbersee “ läuft zwei Tage später: Am Dienstag, 27. Dezember 2016 ab 20.15 Uhr. Der dritte und letzte Teil der neuen Winnetou-Trilogie „Der letzte Kampf“ wird am Donnerstag, 29. Dezember 2016, wieder ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Ebenfalls auf RTL zu sehen: Das zweiteilige „Making of“ der Winnetou-Trilogie: Winnetou - eine Legende wird zum Leben erweckt, das am Donnerstag, 29. Dezember 2016 ausgestrahlt wird, und die Doku „Mythos Winnetou“, die nach dem ersten und dem letzten teil läuft.

Hier finden Sie alle Winnetou-Sendetermine (inklusive Wiederholungen) im Überblick:

Titel Datum Sendezeit Sender Winnetou - Eine neue Welt (Teil 1) Sonntag, 25. Dezember 2016 20:15 bis 22:05 Uhr RTL Mythos Winnetou (Doku) Sonntag, 25. Dezember 2016 22:05 bis 23:25 Uhr RTL Winnetou - Eine neue Welt (Teil 1 - Wiederholung) Montag, 26. Dezember 2016 1:40 bis 3:45 Uhr RTL Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee (Teil 2) Dienstag, 27. Dezember 2016 20:15 bis 22:05 Uhr RTL Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee (Teil 2 - Wiederholung) Mittwoch, 28. Dezember 2016 0:40 bis 2:20 Uhr RTL Winnetou - Der letzte Kampf (Teil 2) Donnerstag, 29. Dezember 2016 20:15 bis 22:50 Uhr RTL Winnetou - eine Legende wird zum Leben erweckt - Teil 1 (Special) Donnerstag, 29. Dezember 2016 22:50 bis 0:05 Uhr RTL Winnetou - eine Legende wird zum Leben erweckt - Teil 2 (Special) Freitag, 30. Dezember 0:40 bis 1:40 Uhr RTL Winnetou - Der letzte Kampf (Teil 2 - Wiederholung) Freitag, 30. Dezember 1:40 bis 3:45 Uhr RTL Mythos Winnetou (Doku - Wiederholung) Freitag, 30. Dezember 3:45 bis 5:00 Uhr RTL

Winnetou im Live-Stream bei RTL TV Now

RTL bietet neben der TV-Übertragung der Winnetou-Filme auch einen Live-Stream. Auf RTL TV Now kann man die Winnetou-Filme live im Stream verfolgen. Diesen Live-Stream kann man über den Webbrowser auf jedem Rechner, Laptop, Smartphone oder Tablet sehen - oder auch auf einem Smart-TV-Gerät. Allerdings ist dieser Stream nicht kostenlos. Nach einem Gratismonat kostet das Angebot 2,99 Euro monatlich, ist aber jederzeit kündbar.

Wenn Sie RTL TV Now lieber auf einem mobilen Endgerät wie Smartphone und Tablet einsehen möchten, steht Ihnen dafür die kostenlose RTL-TV-Now-App bei iTunes und im Google Play Store zum Download zur Verfügung. Auch die Apps kann man 30 Tage lang kostenlos testen. Dann fällt eine Gebühr an.

Winnetou 2016 auf RTL: Die Darsteller

Unter dem Titel „Winnetou - Der Mythos lebt“ erzählen die drei Filme frei nach Karl May die Freundschaft des deutschen Einwanderers Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring) und des Apachenhäuptlings Winnetou (Nik Xhelilaj, sprich: Dschelilei) in einer modernen Inszenierung, wie RTL am Donnerstag mitteilte. Regie führte Philipp Stölzl („Der Medicus“, „Nordwand“).

Jürgen Vogel („Kleine Haie“, „Die Welle“) spielt im ersten Teil den Bösewicht Rattler, Fahri Yardim („Tatort“) will sich als mexikanischer Bandit El Mas Loco den Schatz vom Silbersee unter den Nagel reißen. Im dritten Teil ist Mario Adorf als Santer Senior zu sehen. Die Rolle des Santer Jr., die Adorf in den 60er-Jahre-Filmen spielte, übernimmt Michael Maertens („Sonnenallee“). Außerdem gibt es RTL zufolge auch ein Wiedersehen mit Gojko Mitic, dem Star zahlreicher DEFA-Indianerfilme.

Nik Xhelilaj: Der neue Winnetou

Für RTL ist er ein „internationaler Shootingstar“ – aber ganz ehrlich: Der Name Nik Xhelilaj (sprich: Schelilai) dürfte selbst unter Filmfans nur den wenigsten ein Begriff sein. Aber – das wird sich bald ändern. In der Neuverfilmung von Winnetou spielt Xhelilaj den berühmten Apachen- Häuptling.

Die Besetzung ist eine Überraschung, durchaus auch mutig – zumal Nik Xhelilaj noch nicht einmal wusste, wer oder was Winnetou überhaupt ist. „Da ich aus Albanien stamme, kannte ich Winnetou nicht“ sagte er der BamS. Natürlich habe er sich im Rahmen der Vorbereitung mit Winnetou, Old Shatterhand und deren Geschichte befasst. „Dennoch kann ich nur erahnen, welche Bedeutung eine Neuverfilmung und diese Rolle hier tatsächlich haben“, so der Darsteller, der bislang vor allem im albanischen und türkischen Fernsehen zu sehen war.

Die Suche nach der passenden Besetzung gestaltete sich schwierig, gibt Regisseur Philipp Stölzl zu. „Wir haben mehr oder minder die ganze Welt abgesucht, weil wir wussten, dass die Mokassins von Pierre Brice sehr groß sind“, so der 48-Jährige. Eines Tages sei Nik zum Casting gekommen. „Und ich weiß noch, dass man auf den Monitor geguckt und gedacht hat: Aha, wir sind angekommen am Ende dieser langen Reise“, erinnert sich Stölzl.

Sechs Monate dauerten der Dreh und die Vorbereitungen. „Der Charakter der Figur ist ein Geschenk, aber auch eine große Herausforderung; es war das Härteste, was ich bisher gemacht habe.“ Nik lebt in Istanbul. Und was, wenn ihm als Winnetou die Mädchenherzen dann in Massen zufliegen? „Eine Frau ist genug!“, sagt er.

Darum geht es in Teil 1: Winnetou - Eine neue Welt

+ Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring, l.) und Winnetou (Nik Xhelilaj). © RTL / Nikola Predovic Der erste Teil der Trilogie erzählt die Geschichte von Winnetou und Old Shatterhand – von ihrer beginnenden Freundschaft und wie sie das Land der Apachen gemeinsam gegen die Weißen verteidigen. Im Jahr 1860 in Roswell, Arizona: Der junge deutsche Ingenieur Karl May (Wotan Wilke Möhring) wandert in die USA ein und beginnt einen Job bei der Central Pacific Railroad Company. Er möchte als Pionier die Neue Welt mit aufbauen und wird als Vermesser für den Eisenbahnbau in New Mexico eingesetzt.

Beim Vermessen in der Prärie geraten Karl, der Vorarbeiter Rattler (Jürgen Vogel) und seine Männer in eine Auseinandersetzung mit den Indianern. Karl wird schwer verwundet. Doch bevor die „Wilden“ seinen Skalp nehmen, wehrt er den Häuptlingssohn Winnetou (Nik Xhelilaj) mit einem Faustschlag ab und erhält so den Namen: Old Shatterhand.

Karl erwacht als Gefangener im Dorf der Apachen, wo Winnetous schöne Schwester Nscho-tschi (Iazua Larios) seine Verletzungen mithilfe ihrer fremden Rituale heilt. Er lernt die Welt der Indianer kennen, ist zunehmend fasziniert von der fremden Kultur der Apachen und verliebt sich in Nscho-tschi.

Dann rückt die Eisenbahnbaustelle heran. Die Strecke wird gegen die genehmigte Planung direkt durch die Berge gesprengt, die den Apachen heilig sind. Die Apachen sind entschlossen, ihr Land mit allen Mitteln zu verteidigen, auch wenn sie hoffnungslos unterlegen sind. Die Vernichtung des Stamms droht.

Winnetou und die Krieger wollen die Stadt Roswell angreifen, um den Bau der Eisenbahnstrecke durch ihr Land zu verhindern. Karl überzeugt die Indianer, einen Deal mit der Eisenbahngesellschaft auszuhandeln. Doch bei der Verhandlung erschießt der hinterlistige Rattler den Häuptling Intschu tschuna (Gojko Mitic). Karl muss mit ansehen, wie Rattlers Männer die indianischen Krieger mit einem Maschinengewehr niedermetzeln. In einem actionreichen Showdown kämpfen Winnetou und Old Shatterhand Seite an Seite und mit ihnen Sam Hawkens (Milan Peschel) und die Indianer. Sie zerstören die Brückenkonstruktion der Eisenbahn und schlagen Rattlers Männer in die Flucht.

Darum geht es in Teil 2: Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee

Auch im zweiten Teil gibt es ein großes Abenteuer zu bestehen. Winnetou und Shatterhand, jetzt Freunde fürs Leben, retten die von mexikanischen Banditen entführte Nscho-tschi und gehen gegen ihren Willen gemeinsam auf Schatzsuche!

+ Winnetou (Nik Xhelilaj, l.), Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring), Nscho Tschi (Iazua Larios) und Bandido Ojo (Carlos Ljubek, liegend). © RTL / Nikola Predovic Der Film beginnt im Land der Apachen. Karl, der mittlerweile bei den Apachen lebt, wird von Nscho-tschi in einem indianischen Ritual zum Ehemann auserkoren. Hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen für die schöne Indianerin und dem Wunsch, als Ingenieur zurück in „seine Welt“ zu gehen, verlässt Karl im Morgengrauen das Dorf, um bei einem Großbauprojekt in Santa Fe anzufangen.

Das Dorf der Apachen wird von dem mexikanischen Banditen El Mas Loco (Fahri Yardim) und seinen Männern überfallen. Die Banditen folgen der Legende vom Schatz der Apachen und entführen Nscho-tschi, die ihnen als Schamanin den Weg weisen soll. Ihre Schatzsuche führt sie bis zum Silbersee.

Karl erfährt von der Entführung und begreift, wie sehr er Nscho-tschi liebt. Er reist zurück ins Apachenland. Gemeinsam nehmen Winnetou und Shatterhand die Verfolgung auf, um Nscho-tschi zu befreien.

Sie folgen der Bande von El Mas Loco bis zum Silbersee. Doch die Befreiung geht schief, ihr Freund Sam Hawkens wird scheinbar getötet, und sie sind gezwungen, die Banditen zum Schatz vom schrecklichen Gott Cthulhu zu führen, um sich selbst und Nscho-tschi zu retten.

Durch ein unterirdisches Labyrinth erreichen sie die Höhle mit dem Goldschatz. Am Ende befreit Karl seine Nscho-tschi, mit Winnetou gelingt ihnen die Flucht. Sam Hawkens und die Indianer überwältigen die Banditen, und El Mas Loco bleibt mitsamt dem Schatz in der Tiefe des Berges zurück.

Darum geht es in Teil 3: Winnetou - Der letzte Kampf

Zu Beginn des dritten Teils bauen sich Shatterhand und Nscho-tschi eine gemeinsame Farm, auf der sie eine Familie gründen möchten. Shatterhands Büchse steht schon lange unbenutzt im Schrank.

+ Vor dem Aufbruch in den Kampf um das Land der Apachen besiegeln Winnetou (Nik Xhelilaj, M.l.) und Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring, M.r.) ihre gegenseitige Wertschätzung und sind nun für alle Zeiten miteinander verbunden. © RTL / Nikola Predovic Da droht Gefahr: Auf Shatterhands Farm – und damit auf dem Land der Apachen – wird ausgerechnet von einem drogenabhängigen Dandy Öl entdeckt. Santer Junior (Michael Maertens) möchte seinem macht- und geldgierigen Vater (Mario Adorf) imponieren und setzt deshalb alles daran, diese Ölquelle sein eigen zu nennen. Doch Shatterhand und Nscho-tschi sind nicht käuflich.

Da greift Santer Junior zu anderen Mitteln, um die Indianer aus ihrem Gebiet zu vertreiben. Er heuert eine Bande Banditen an, die als Apachen verkleidet unschuldige Siedler massakrieren und die Tat den Indianern in die Schuhe schieben. Winnetou, Old Shatterhand und die übrigen Krieger sollen gehängt werden und können nur durch Nscho-tschis Hilfe im letzten Moment entkommen.

Obwohl es Winnetou viel Überwindung kostet, die verfeindeten Indianerstämme um Hilfe zu bitten, versuchen er und Old Shatterhand, diese für den gemeinsamen Kampf gegen Santer Junior zu gewinnen – vergeblich. Und so müssen die geschwächten Apachen allein gegen Santer Juniors besser ausgerüstete Banditen in die Schlacht reiten.

Der Sieg scheint aussichtslos – als doch noch die für den Kampf verloren geglaubten Indianerstämme zu Hilfe kommen. Im finalen Entscheidungskampf sind Winnetou und Old Shatterhand fest entschlossen, das Land der Apachen mit allen Mitteln zu verteidigen.

Der Trailer zu Winnetou bei RTL

