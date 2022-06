„Winnetou und Winnetussen“: Andrea Kiewel lacht im ZDF-Fernsehgarten über Gender-Witz von Matze Knop

Matze Knop witzelte im ZDF-Fernsehgarten über das Gendern © IMAGO / Eibner / ZDF/Josh Schlasius

Der ZDF-Fernsehgarten startet in eine neue Saison. Co-Moderator neben Andrea Kiewel ist Comedian Matze Knop - der zusätzlich mit seinem Stand-Up-Comedy-Programm auftrat. Dabei witzelte er über das „Gendern“ - auch Kiwi selbst musste drüber lachen.

Mainz - Mit Ramon Roselly, „Let‘s Dance“-Gewinner René Casselly und Kathrin Menzinger, Annemarie Eilfeld und Alphaville hat der ZDF-Fernsehgarten am Sonntag, dem 12. Juni (alle News zum ZDF-Fernsehgarten auf der Themenseite) eine große Gäste-Liste zum 600. Jubiläum aufgefahren. Auch Matze Knop war vor Ort, er selbst war der Co-Moderator von Andrea Kiewel. Er bekam ebenfalls ein paar Minuten Zeit für seine Stand-Up-Comedy-Show und witzelte dabei über das Gendern.

„Winnetou und Winnetussen“: Andrea Kiewel lacht im ZDF-Fernsehgarten über Gender-Witz von Matze Knop

Die einen wollen es durchsetzen, den anderen ist es „egal“. Wenn es um das Gendern geht, gehen die Meinungen der deutschen „Bürger*innen“ weit auseinander. Auch Comedian Matze Knop witzelte in der Fernsehgarten-Folge über das derzeitige Top-Thema. Bezog es sogar auch auf die Film-Klassiker - zum Beispiel Winnetou.

Andrea Kiewel und Matze Knop im ZDF Fernsehgarten © IMAGO/Neis / Eibner-Pressefoto

So kam es aus ihm heraus, dass der Film-Produzent nun die Verfilmungen doch mal umschreiben lassen soll - in „Winnetou und Winnetussen“. Das Publikum vor Ort brach in Gelächter aus. Auch Moderatorin Andrea Kiewel musste lachen - sie selbst gendert im ZDF-Fernsehgarten bei ihrer Moderation.

Unfall im ZDF-Fernsehgarten: René Caselly und Ramon Roselly lassen bei Akrobatik-Act Kathrin Menzinger fallen

Huch - auch einen kleiner Patzer gab es im ZDF-Fernsehgarten. In der 600. Jubiläum-Folge folgte eine Tanzshow-Einlage - die es ordentlich in sich hatte.

Die „Lets Dance“-Gewinner René Caselly und Kathrin Menzinger performten - während Ex-DSDS-Gewinner Ramon Roselly dazu sang. Doch der „Let‘s Dance“-Sieger René und der Schlagerstar hoben die Tänzerin für einen Akrobatik-Act nach oben, bei dem sie aber fast runtergefallen wäre. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten (12.06.2022)