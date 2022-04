Wird auch Schwyzerdütsch gesprochen: Beatrice Egli verrät weitere Details ihrer Show am 23. April

Am 23. April debütiert „Die Beatrice Egli Show“ © Jörg Carstensen/dpa

Beatrice Egli hat nun ihre eigens nach ihr benannte Show: „Die Beatrice Egli Show“. Im ersten Format spricht sie unter anderem Schwyzerdütsch.

Am kommenden Samstag, den 23. April, wird die neue Show von Beatrice Egli (33) ausgestrahlt. Die Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin präsentiert die nach ihr benannte Show: „Die Beatrice Egli Show“. Bisher hatte die Sendung den Namen „SWR Schlager – Die Show“, doch nun wird das Format unter neuem Namen im SWR und MDR ausgestrahlt. Im Juni wird „Die Beatrice Egli Show“ dann auch in der Schweiz zu sehen sein.

Die 33-Jährige meinte bereits vorab in einem Interview mit dem Südwestfunk, dass diese Namensänderung für sie „eine ganz besondere Ehre“ sei. Die erste Show mit ihrem Namen wurde bereits am 5. April aufgezeichnet. Laut der Moderatorin wird diese erste Ausgabe sehr lustig werden. Denn Beatrice Egli wird unter anderem auch Schweizerdeutsch sprechen.

Die Gästeliste ist vielfältig

Die Schweizerin kündigte an: «Auch „mini Schwiiz, mini Heimat“ ist musikalisch durch meine Gäste Francine Jordi und Seven in meiner Sendung vertreten. Natürlich werden wir auch einen kleinen Ausflug ins Schwyzerdütsche machen, und zwar nicht nur mit den Gästen aus der Schweiz.“ Denn auch noch andere Gäste sind bereits bekannt: Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Art Garfunkel Jr., Kerstin Ott, Ross Antony, Andreas Gabalier, Semino Rossi, Ronja Forcher, Eric Philippi und Tim Peters.