Wird Florian Silbereisen Vater? Erste Details zu „Das Traumschiff: Walvis Bay“ im ZDF bekannt

Von: Diane Kofer

Teilen

Für das „ZDF-Traumschiff“ geht es am 26. November 2023 nach Namibia. Auf Kapitän Florian Silbereisen wartet eine Überraschung: In seiner Kabine findet er ein Baby – angeblich ist er der Vater.

Walvis Bay – Dieses Jahr läuft beim „ZDF-Traumschiff“ alles anders: Im Gegensatz zu sonst gibt es 2023 nicht nur an Neujahr, Ostern und Weihnachten eine neue Folge der beliebten Reihe. Auch am 26. November sticht die MS Amadea samt Kapitän Max Parger, der von Florian Silbereisen (42) gespielt wird, in See. Jetzt gibt es endlich erste Details zum Inhalt der neuen Episode „Das Traumschiff: Walvis Bay“.

Baby an Board: Wird Florian Silbereisen bei „Das Traumschiff“ Vater?

Immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass Schlagerstar Florian Silbereisen gar nicht mehr lange als Kapitän der „Traumschiff“-Reihe vor der Kamera stehen wird. Ein Insider behauptet sogar, dass er seine letzte Folge schon im kommenden Jahr abdrehen wird. Das ZDF meldete sich aber mit einem Statement und klärte vorerst über Florian Silbereisens Zukunft auf. In der kommenden Namibia-Ausgabe ist der Musiker definitiv in seiner altbekannten Rolle des Max Parger zu sehen – und dieses Mal erwartet den Seemann an Bord eine Riesenüberraschung.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

In einem Presseschreiben gibt der Sender erste Details zu „Traumschiff – Walvis Bay“ am 26. November 2023 preis. Zur Primetime entführt Florian Silbereisen seine Gäste und die Zuschauer in die traumhafte Hafenstadt an der Küste Namibias – muss direkt nach Start der Seefahrt aber ein Rätsel lösen. In seiner Kabine wartet ein Korb mit einem blinden Passagier: ein Baby, dessen Vater er angeblich sein soll. Der Kapitän beschwört zwar, nichts damit zu tun zu haben, doch die Mutter des Kindes ist nicht auffindbar.

Die altbekannte Crew um Staff-Kapitän Grimm (Daniel Morgenroth, 59), Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 62), Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes, 42) und Oskar Schifferle (Harald Schmidt, 66) steht Florian Silbereisen bei – denn immerhin muss der kleine Junge auf dem Schiff rund um die Uhr versorgt werden.

„Das Traumschiff“ und seine Kapitäne Bislang waren fünf Schauspieler als „Das Traumschiff“-Kapitän aktiv: Günter König (†71): Folge 1-6 (1981-1982) Heinz Weiss (†89): Folge 7-33 (1983-1999) Siegfried Rauch (†85): Folge 34-70 (1999-2013) Sascha Hehn (69): Folge 71-83 (2014-2019) Florian Silbereisen (42): Folge 85-jetzt (seit 2019)

Cathy Hummels‘ „Traumschiff“-Debüt: In dieser Rolle wird die Moderatorin auftreten

Aber nicht nur das Baby sorgt für Trubel auf dem Luxus-Kreuzfahrtschiff. Die Zuschauer freuen sich bereits auf den Gastauftritt von Moderatorin Cathy Hummels (35), der vom ZDF bereits groß angekündigt wurde. Die Ex von Fußballer Mats Hummels (34) spielt Juliane, die an Bord den Geburtstag ihres weitaus älteren Freundes feiern will. Zunächst glänzt Juliane jedoch mit Abwesenheit und schickt lediglich ihre Halbschwester Claudia Beyer (Esther Schweins) vorbei. Diese und Julianes Freund scheinen mehr Sympathie füreinander zu hegen, als zunächst gedacht.

Florian Silbereisen spielt Kapitän Max Parger beim „ZDF-Traumschiff“ – in der neuen Folge wird er mit einer angeblichen Vaterschaft konfrontiert. © ZDF/Dirk Bartling (Fotomontage)

Während Kinostar Esther Schweins ein „Traumschiff“-Comeback feiert, warten die Zuschauer noch vergeblich auf den ersten Auftritt von einer bekannten Fernsehmoderatorin. Wie Barbara Schöneberger kürzlich selbst verriet, versucht das ZDF schon seit langer Zeit, sie neben Florian Silbereisen vor die Kamera zu bekommen. Verwendete Quellen: Presse-Partner, ZDF