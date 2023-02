GNTM-Juror Peyman lästert über Heidi Klum: „Kommt nicht damit klar, dass sie älter wird“

Ex-GNTM-Juror Peyman Amin wettert in einem Interview gegen seine ehemalige TV-Kollegin. Bei GNTM würde sich mittlerweile alles nur um Heidi drehen, findet der Modeexperte.

Model-Mama Heidi Klum die Zuschauer wieder bei der neuen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“. Das Format hat mittlerweile bereits 18 Staffeln, seit 2006 sucht Heidi die schönsten Frauen Deutschlands mit Model-Potenzial. Als das Format Premiere feierte, saß neben Heidi auch Modelagent Peyman Amin am Jury-Tisch.



Was damals als ernstgemeintes TV-Casting für Models begonnen hat, sei heute nur noch Unterhaltung, findet der EX-GNTM-Juror. „In der ersten Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘ hatte man wirklich den Anspruch, ein richtiges Topmodel zu finden. Letztlich haben wir aber festgestellt, dass da keine Topmodels gefunden werden“, erklärt Payman in einem „t-online”-Interview.

Selbst die Teilnehmerinnen, die nach der Show Karriere machten, wie Moderatorin Lena Gercke oder Influencerin Stefanie Giesinger, stehen mehr vor der Kamera statt auf dem Laufsteg. Laut Amin wären selbst diese Karrieren in den letzten Jahren immer rarer geworden. „Von dem Anspruch, Persönlichkeiten zu finden, die erfolgreich werden, ist GNTM meines Erachtens Lichtjahre entfernt“, findet der Ex-Juror.

Peyman wettert gegen Heidi: „Es dreht sich alles nur um sie“

Statt Topmodels zu finden, wird bei GNTM vermehrt Heidi Klum in den Mittelpunkt gerückt. „Es ist eine reine Selbstinszenierung von Heidi geworden. Und was noch offensichtlich ist: Heidi kommt nicht damit zurecht, dass sie älter wird. Sie verhält sich immer noch so wie vor 20 Jahren“, wettert Peyman gegen seine ehemalige TV-Kollegin.

„An erster Stelle kommt Heidi. Dann Heidi und noch mal Heidi. Das sieht man auch im Trailer. Es geht nicht darum, Models vorzustellen. Die Kandidatinnen sind nur noch zur Belustigung der Zuschauer da. Immer wird Heidi ins Licht gerückt. Es dreht sich alles nur um sie“, holt Amin weiter aus.

Doch Heidis TV-Konzept scheint aufzugehen. „Die Quoten stimmen, sonst würde es GNTM nicht mehr geben“, sagt Amin. „Das liegt aber auch daran, dass es in Deutschland eben nur die eine Heidi Klum gibt und nach ihr kommt erstmal eine ganze Weile nichts, was Models und Mode in der Fernsehunterhaltung betrifft.“