RTL unterbricht „Wer wird Millionär?“ für 20 Minuten: Fans stinksauer

Von: Samantha Matheiowetz

Nach über eineinhalb Jahren ist es bei „Wer wird Millionär?“ wieder so weit: Günther Jauch darf einem Kandidaten die Millionenfrage stellen. Doch bevor es dazu kommt, wird die Sendung unterbrochen.

Hürth – In der „Wer wird Millionär?“-Ausgabe vom 23. Oktober kämpft sich der Zahnarzt David Thelen bis zur letzten Frage durch. Das gab es lange nicht mehr! Die Spannung im Studio und zu Hause vor dem Fernseher war am absoluten Höhepunkt, als RTL plötzlich die Nachrichtensendung „RTL Direkt“ anlaufen lässt. Obwohl der Programmeinschub eigentlich Standard am Montagabend ist, sorgt er diesmal für einen großen Aufreger bei den Zuschauern.

„Völlig deplatziert“: „Wer wird Millionär?“-Zuschauer schimpfen über RTL

Vor der 500.000 Euro-Frage hat der souveräne Kandidat immer noch zwei Joker übrig. Diese setzt er kurz darauf ein, um die Frage richtig zu beantworten. Danach wird es spannend! Oder doch nicht? Auf einmal startet „RTL Direkt“ – ganze zwei Minuten zu früh. Denn eigentlich sollte die Nachrichtensendung um Punkt 22:15 Uhr und nicht um 22:13 Uhr anlaufen. Ihrem Ärger machen die Zuschauer in den sozialen Medien Luft.

Besonders auf „X“ (ehem. Twitter) hauen die Zuschauer ordentlich in die Tasten. Hier liest man Kommentare wie „RTL Direkt bitte direkt abschaffen“, „[...] Wenn ich Bock auf Nachrichten hätte, würde ich NTV schauen“ oder „Einfach ein Schwachsinn, eine Unterhaltungssendung mit Nachrichten zu unterbrechen.“ Wollte RTL den perfekten „Cliffhanger“ schaffen?

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern: Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

Die Millionenfrage: So ging es bei „Wer wird Millionär?“ nach „RTL Direkt“ weiter

Es liegt die Vermutung nahe, dass der Sender so gehandelt hat, um das Momentum noch weiter auszureizen. Nach „RTL Direkt“ ging es dann aber schnell: David Thelen ließ sich zwar noch die Millionenfrage von Günther Jauch vorlesen, aber entschied sich danach, seinen Lauf in weiser Voraussicht zu beenden, um am Ende nicht auf 500 Euro zurückzufallen.

Zuschauer genervt von RTL: Kurz vor der Millionenfrage wird abgeschaltet. © Screenshots/RTL/RTL+/Wer wird Millionär?/Folge 232

Happy End: Mit 500.000 Euro im Gepäck verlässt der charismatische Zahnarzt die Show. Von dem Geld will er erstmal zu allen Grand-Slam-Turnieren des Tennissports reisen. Trotz Aufreger: Wie hat „Wer wird Millionär?“ am 23. Oktober im Quotenduell abgeschnitten? Verwendete Quellen: X (Twitter); RTL/RTL+/Wer wird Millionär?/Folge 232