Platte Anmache: Ingolf Lück ließ „Wer wird Millionär?“-Kandidatin eiskalt abblitzen

Von: Elena Rothammer

Bei „Wer wird Millionär?“ berichtet eine Kandidatin von ihrer Schwärmerei für Ingolf Lück. Bei einem Treffen ließ sie den Komiker das auch direkt wissen. Der sprang allerdings nicht darauf an.

Köln – Wenn die Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ auf dem begehrten Stuhl gegenüber von Günther Jauch (67) Platz nehmen, gilt es in der Regel nicht nur Quizfragen zu beantworten, sondern auch den ein oder anderen Schwank aus dem Leben zu erzählen. Am Montagabend (2. Oktober) wurde Svea Jacobsen diese Ehre zuteil und berichtete prompt von einem verpatzen Flirt mit Ingolf Lück (65).

Flirt-Offensive: „Wer wird Millionär?“-Kandidatin sprach Ingolf Lück auf einer Messe an

Günther Jauch, der selbst mit einer Pfarrer-Gehaltsfrage für einen unangenehmen Moment gesorgt hatte, entlockte der Hamburgerin die Anekdote aus ihrer Jugend. Mit 21 Jahren habe sie als Messe-Hostess neben dem Studium ihr Geld verdient und sei damals „unsterblich verliebt“ in Ingolf Lück gewesen.

„Ingolf Lück war zu diesem Zeitpunkt sehr präsent und ich fand ihn immer lustig, groß und charmant. Also so war das Bild. Und dann kam er mir auf der Messe entgegen, und dann habe ich ihn einfach direkt angesprochen“, erinnerte sich Svea Jacobsen an ihre Begegnung. Damals hatte sie die Initiative ergriffen und sich bei ihm vorgestellt: „Hallo, Ingolf Lück. Svea Lück würde sich ja auch gut anhören“, hatte sie ihm damals ins Gesicht gesagt.

So reagierte Ingolf Lück auf Anmache von „Wer wird Millionär?“-Kandidatin

Und wie ging Ingolf Lück mit dieser Flirt-Offensive um? „Dann war er ein bisschen sprachlos“, erzählte Svea Jacobsen. Letztendlich habe er nur überfordert gelacht und sei dann schnell weitergegangen. Nach diesem Korb war eine Romanze offenbar keine Option mehr. Trotzdem lobte Günther Jauch den mutigen Anmachspruch der Blondine und scherzte außerdem: „Wenn sie den genommen hätten! ‚Let‘s Dance‘-Gewinner im hohen Alter!“

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin Svea Jacobsen berichtet von ihrer Schwärmerei für Comedian Ingolf Lück. Als sie diesen offensiv anflirtete, kassierte sie jedoch einen Korb. © Screenshot / RTL / „Wer wird Millionär?“ & IMAGO / Funke Foto Services

Die Teilnehmer der Kult-Quizshow sind immer wieder für Überraschungen gut. Zuletzt verstieß eine Kandidatin sogar vor Günther Jauch gegen die „Wer wird Millionär?“-Geheimhaltungsklausel. Verwendete Quellen: RTL / „Wer wird Millinär?“, Staffel 100 Folge 229