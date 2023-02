Rache für RTL-Rauswurf? Barbara Schönebergers Team kündigt Abschied an, „den niemand vergessen wird“

Von: Matthias Kernstock

RTL und der Verlag Gruner + Jahr streichen 700 von 1900 Stellen. Auch das Magazin von Barbara Schöneberger („Barbara“) wird eingestellt. Nun kündigt das Team der Moderatorin einen Abschied an, „den niemand vergessen wird“.

Köln - RTL und Gruner + Jahr müssen sparen. Dazu werden viele bekannte Magazintitel bis Ende 2025 eingestellt und Verkäufe geprüft, während in die verbleibenden Kernmarken wie zum Beispiel der „Stern“ vor allem im Digitalen investiert wird. Das teilte der Verlag am Dienstag mit.

RTL streicht 700 Stellen und setzt Magazin „Barbara“ ab

RTL und Gruner + Jahr haben sich zusammengeschlossen, wollen ein Abrutschen in die Verlustzone verhindern. 13 Marken überleben die Einsparmaßnahmen: «Stern», «Geo», «Capital», «Stern Crime», «Brigitte», «Gala», «Schöner Wohnen», «Häuser», «Couch», «Geolino», «Geolino mini» sowie die digitalen Bereiche von «Eltern» und «Chefkoch» bleiben im Portfolio. Sie machen nach Unternehmensangaben etwa 70 Prozent des Umsatzes aus.

Doch ausgerechnet das Magazin von RTL-Moderatorin Barbara Schöneberger wird eingestellt. Auch „Guido“ von Guido Maria Kretschmer wird es nicht mehr lange geben. Insgesamt 23 Magazine werden ausgelöscht. Von RTL-Mitarbeitern und Gewerkschaftern hat es bereits Protest gegen einen möglichen Verkauf der vielen Magazintitel des Hamburger gegeben.

Besonders das Team von Moderatorin Barbara Schöneberger scheint die Stellenstreichungen nicht akzeptieren zu wollen. Auf der Instagramseite von „Barbaramagazin“ und „Barbara Schöneberger“ wurde am Mittwochabend eine brisante Ankündigung der Mitarbeiter veröffentlicht.

Darin heißt es: „Eins ist sicher: Die nächsten Ausgaben werden erscheinen und fantastisch sein! Wenn es so weit ist und wir uns von euch verabschieden müssen, dann wird es ein Abschied, den niemand vergessen wird.“

Darum gehören die Magazine RTL und Gruner + Jahr RTL Deutschland mit Hauptsitz in Köln hatte zum Jahr 2022 die deutsche Magazinsparte des Hamburger Verlagshauses in sein Portfolio integriert und erhofft sich Synergien. Beide Bereiche gehören zum Bertelsmann-Konzern. In den vergangenen Monaten prüfte RTL das Zeitschriftenportfolio.

Was genau das Team von Barbara Schöneberger mit dem Abschied, „den niemand vergessen wird“ meint, bleibt zunächst offen. Denkbar wäre aber durchaus, dass die Mitarbeiter beispielsweise eine Art Abrechnung mit der Führungsriege bei RTL, sowie Gruner + Jahr veröffentlichen. Die Leser von „Barbara“ sind mit der Einstellung des Magazins nicht glücklich.

Reaktionen zur Einstellung des Magazins „Barbara“ im Netz: „Unbegreiflich“

Instagram-Userin Tanja meint: „Für mich unbegreiflich, dass die intelligenteste, pfiffigste und innovativste Zeitschrift in Deutschland vom Markt genommen wird.“ Auch eine Autorin des Magazins drückt ihr Bedauern aus. Karina Lübcke schreibt: „Von Anfang an war ich als Autorin dabei und durfte zudem immer das letzte Wort auf der letzten Seite haben. Danke für all die wertschätzenden, aufmerksamen und lustigen Zuschriften.“

Barbara Schöneberger selbst hält sich bisher bedeckt und teilte lediglich die Ankündigung ihres Teams bei Instagram. Eigentlich ist die Blondine für ihre offenen Worte bekannt. Mit Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen kotzte sich Barbara Schöneberger in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ über ihre geizigen Kollegen bei Instagram aus. „Zahl‘s doch einfach“, platzt es aus der Moderatorin heraus. Verwendete Quellen: Instagram Barbara Schöneberger, dpa