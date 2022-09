Trennung bei „Wo die Liebe hinfällt“-Traumpaar? Vanessa postet kryptische Botschaft

Nach Höhen und Tiefen

Einst machte Vanessa Urlaub auf den Kapverden und verliebte sich dort unverhofft in den Animateur Vadilson. Ihre Liebe nahm schnell Fahrt an. Nun scheinen aber Gewitterwolken am Horizont aufzuziehen.

Vanessa und Vadilsons Kennenlerngeschichte liest sich wie ein Märchen. Sie reiste auf die Kapverden, um dort Urlaub zu machen. Er arbeitete in ihrem Hotel als Animateur und brachte den Gästen den Key Samba bei. Von Anfang an knisterte es zwischen den beiden.

Bei „Wo die Liebe hinfällt“-Stars Vanessa und Vadilson geht alles ganz schnell

Nach einer Woche machte Vadilson dann den ersten Schritt und lud Vanessa auf ein Date ein. Dabei kommt es schnell zum ersten Kuss, die beiden werden ein Paar. Gezwungenermaßen führen sie zunächst eine Fernbeziehung, doch das soll nicht lange so bleiben.

+ Vor sechs Tagen (Anfang September) zeigten sich Vanessa und Vadilson noch ganz verliebt im Netz. © Instagram/vanessa.v.teixeira

Wenig später heiraten die Versicherungskauffrau und der Animateur in Santiago auf den Kapverden. Zusammen wollen sie nach Deutschland zurückkehren und sich dort ein gemeinsames Leben aufbauen. Doch die Ausländerbehörde stellt sich quer. Vadilson erhält kein Visum für Deutschland und Vanessa muss allein zurückreisen.

Die liebsten Auswanderungsziele der Deutschen Auch die deutschen wandern gern aus. Am liebsten in die Schweiz: Anfang 2021 hatten rund 309.000 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger ihren Wohnsitz im Nachbarland. Auf Platz 2 der Auswanderziele folgte Österreich, wo 2021 rund 209 000 Deutsche ihren Wohnsitz hatten. Gründe für eine Auswanderung sind berufliche oder finanzielle Vorteile, Liebe oder der Wunsch nach einem Abenteuer.

Vanessa und Vadilson haben einen gemeinsamen Sohn

Monatelang kämpft das „Wo die Liebe hinfällt“-Traumpaar um ein Visum, doch Vadilson darf weiterhin nur drei Monate am Stück in Deutschland bleiben. Trotzdem wird Vanessa schwanger und bringt im Mai 2022 den gemeinsamen Sohn Lian zur Welt. Kriselt es nun etwa zwischen Vadilson und Vanessa?

Am 13. September teilt die TV-Bekanntheit einen mysteriösen Post auf Instagram. „Je ne regrette rien“, steht dort geschrieben - „Ich bereue nichts“. Darunter ein trauriger Smiley. Hat sich das Paar etwa getrennt? Das wird die Zeit wohl zeigen. Konny und Manuela Reimann hingegen stellten kürzlich klar, dass sie noch zusammen sind und wiesen Trennungsgerüchte von sich. Verwendete Quellen: vox.de, rtl.de, Instagram/vanessa.v.teixeira, destatis.de

Rubriklistenbild: © Instagram/vanessa.v.teixeira