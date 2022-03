„Wohnt ganz bodenständig“ trotz Millionen: DSDS-Juror Toby Gad zeigt Bauernhof und seine Frau

Von: Stella Rüggeberg

Toby Gad sitzt seit einigen Wochen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Für seine Angebersprüche erntet er häufig Kritik. Doch in der neunten Castingfolge prahlt er nicht mit seinem Erfolg, sondern mit seinem bodenständigem Leben auf seiner Farm in Los Angeles.

Seit diesem Jahr zieren drei neue Gesichter das Jurypult bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Auch Mega-Producer Toby Gad (53) ist dieses Jahr dabei (alle News zu DSDS gibt es auf der Themenseite). Prahlt er sonst immer mit seinen Welthits und den Künstlern, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, so gibt er nun zur Abwechslung, Einblicke in sein Privatleben in Los Angeles, wie tz.de berichtet.

Name Toby Gad Geboren 12. April 1968 (Alter 53 Jahre) Kinder Zwei Töchter Bekannt aus Deutschland sucht den Superstar 2022

Harte Kritik und niedrige Einschaltquoten für DSDS 2022

Seit dem Start der neuen DSDS-Staffel hagelt es mächtig Kritik. Die Zuschauer wünschen sich den ehemaligen Chefjuror Dieter Bohlen (68) zurück und boykottieren die Sendung. Auch die Jury um Florian Silbereisen (40) musste bereits die ein oder anderen Hass-Kommentare einstecken (hier gibt es alle Infos zur diesjährigen DSDS-Jury).

Ilse DeLange (44) soll mit ihrem häufigem Mitsingen die Zuschauer nerven und Florian Silbereisen würde Dieter Bohlen als Chefjuror nicht ersetzen können. Die Kritik im Netz spiegelt sich auch in den Einschaltquoten wider. So steckt DSDS seit dem Staffelstart im Quotentief fest.

Toby Gad wohnt in Los Angeles mit seiner Frau und zwei Töchtern © RTL+

Toby Gad wird nach anfänglicher Kritk zum DSDS-Publikums-Liebling

Auch Toby Gad bekommt in den sozialen Medien sein Fett weg. Der Mega-Produzent gibt in der Sendung andauernd mit seinem Erfolg an und bringt die Zuschauer damit so richtig auf die Palme.

Doch mit der Zeit mauserte sich der Juror sogar zum Publikums-Liebling. So behaupte ein Zuschauer, er habe „selten so einen lieben, herzlichen Menschen wie Toby Gad gesehen“. Auch Toby Gad offenbarte vor Kurzem, er würde noch „ein paar Jahre“ bei DSDS bleiben wollen.

„Wohnt ganz bodenständig“: DSDS-Juror Toby Gad zeigt Luxus-Anwesen und seine Frau

Während der Castingfolge vom 5. März unterbricht RTL das gewohnte Programm, um einen kurzen Ausschnitt aus Toby Gads Privatleben zu zeigen. „Der Mega-Producer wohnt ganz bodenständig auf seiner kleinen Farm“, preist der TV-Sender ihnen an und zeigt, wie der DSDS-Juror sich frische Bananen von seinem Bananenbaum erntet. Zudem hat Toby Gad acht Hühner, die „super leckere“ Eier legen.

Neben seiner Leidenschaft für die Landwirtschaft liebt der Produzent auch das Surfen. „Mehr LA-Lifestyle geht nicht. Der Münchner lebt den kalifornischen Traum zusammen mit seiner Familie“, lautet es im Video von RTL. „Ich liebe es, Zeit mit meinen zwei Töchtern und mit meiner Frau zu verbringen“, schwärmt der DSDS-Juror.

DSDS-Juror Toby Gad ist Star-Produzent, wohnt aber ganz bescheiden auf einer Farm in Los Angeles. © RTL+

Florian Silbereisen und Ilse DeLange verknoten sich beim Schuhplattlen

Die DSDS-Jury scheint großen Gefallen an ihrem Job gefunden zu haben. Denn in der Castingshow machen sie viel mehr, als nur den Stimmen der Kandidaten zu lauschen. Erst kürzlich brachte Florian Silbereisen der niederländischen Country-Sängerin Ilse DeLange das Schuhplattlern bei.

