„Zum Fremdschämen“: Zuschauer lästern über Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei Carmen Nebel

Von: Lisa Klugmayer, Jonas Erbas

Teilen

Befremdliche Szenen bei „Heiligabend mit Carmen Nebel“: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack waren in der weihnachtlichen Schlagershow plötzlich wieder als Paar zu sehen. Bei Twitter sorgte das für Hohn und Spott.

Ellmau – Pünktlich zum Weihnachtsfest zeigte das ZDF am 24. Dezember eine neue Ausgabe von „Heiligabend mit Carmen Nebel“. Dort mutete ein Auftritt befremdlich an: Seite an Seite trat Stefan Mross (47) mit seiner Expartnerin und Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) bei Carmen Nebel (66) auf – von Liebeskummer und Trennung keine Spur! Dafür gab es zwar einen guten Grund, im Netz wurde dennoch ordentlich abgelästert.

Trotz Schlager-Trennung – Stefan Mross mit Anna-Carina Woitschack bei Carmen Nebel zu sehen

Seit ihrer Trennung, die man am 11. November offiziell bekannt gab, befinden sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack praktisch pausenlos im Blickfeld der Öffentlichkeit. Der Volksmusiker genießt sein Single-Leben und flirtete jüngst sogar mit TV-Sternchen Evelyn Burdecki (34), während die einstige DSDS-Teilnehmerin sich schon längst einen Neuen geangelt hat.

Bei „Heiligabend mit Carmen Nebel“ traten auch Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack gemeinsam auf. Viele Schlagerfans empfanden die Szenen allerdings als befremdlich, immerhin ist das Paar inzwischen getrennt (Fotomontage) © Screenshot/ZDF/Heiligabend mit Carmen Nebel

Umso seltsamer mutete es an, das einstige Schlagertraumpaar bei „Heiligabend mit Carmen Nebel“ plötzlich wieder Seite an Seite zu sehen. In der kultigen ZDF-Sendung plauderten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack munter über ihr Wohnmobil (das der Volksmusiker inzwischen veräußert haben soll), gemeinsame Weihnachtstraditionen und bekommen von Carmen Nebel – ganz im Zeichen der Liebe – sogar eine Christbaumkugel geschenkt. Liiert sind die beiden allerdings trotz entsprechender Szenen nicht mehr: Die Weihnachtsshow von Carmen Nebel wurde bereits am 27. Oktober aufgezeichnet; also rund drei Wochen vor der offiziellen Trennung.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an: Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte dort auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar schlechthin. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.

Carmen-Nebel-Auftritt von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack belustigt Schlagerfans

Weil der gemeinsame „Heiligabend mit Carmen Nebel“-Auftritt von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack angesichts der Schlagzeilen der vergangenen Wochen befremdlich wirkte, hagelte es im Netz massenweise Hohn und Spott: „Bin ich die einzige oder merkt ihr auch, dass bei der Aufzeichnung schon der Ofen zwischen den beiden aus war?“ , mutmaßte eine Twitter-Nutzerin. Ein anderer Schlagerfan urteilte: „Irgendwie [zum] Fremdschämen, wenn Woitschack und Mross noch als Paar in der Weihnachtsshow von Carmen Nebel sind.“ „Ui. Das ist jetzt aber peinlich“, lautete das vernichtende Urteil eines dritten Zuschauers.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Das Fest der Liebe wurde seinem Namen in diesem Fall dementsprechend ganz und gar nicht gerecht. Die Trennung des „Immer wieder sonntags“-Moderators und der „Mach das nochmal mit mir“-Sängerin sorgt indes nach wie vor für Aufsehen: Trost spendete Stefan Mross jüngst ausgerechnet eine enge Freundin seiner Ex Anna-Carina Woitschack. Verwendete Quellen: „Heiligabend mit Carmen Nebel“ (ZDF; Ausgabe vom 24. Dezember 2022), Twitter.com