Als Ausmister: Wolfgang Bahro hat vor GZSZ-Karriere im Pferdestall gearbeitet

Teilen

Wolfgang Bahro musste für sein Gehalt körperlich schuften © F. Kern/Imago & Frank Sorge/Imago

Wolfgang Bahro kennt fast jeder TV-Zuschauer: Seit Jahrzehnten steht der Schauspieler als Jo Gerner für GZSZ vor der Kamera. Vor seinem Durchbruch arbeitete Bahro jedoch als Pferdeknecht.

Berlin – Diese Wendung in seinem Leben könnte auch aus einer Soap stammen! Wolfgang Bahro (61) ist den meisten Deutschen als liebenswerter Bösewicht Jo Gerner aus der Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt. Fast von Anfang an stand der Schauspieler für die RTL-Vorabendsendung vor der Kamera. Heute ist Bahro aus GZSZ nicht mehr wegzudenken. Doch bevor er mit der Fernsehshow Kultstatus erreichte, war der TV-Darsteller ein relativ erfolgloser Schauspieler.

Und wie die meisten Showbiz-Neulinge musste auch Bahro vor seinem Engagement bei GZSZ so einige skurrile Jobs annehmen, um die Miete bezahlen zu können. In der neuesten Ausgabe des GZSZ-Podcasts war er an der Seite seiner Kollegin Maria Wedig (38) zu Gast. Dabei plauderten die beiden Co-Stars unter anderem über ihre früheren Arbeitsstellen. Während Maria offensichtlich lieber ihre Freizeit genoss, musste Bahro als Jugendlicher ziemlich hart ackern.

Wolfgang Bahro musste als Teenie im Pferdestall arbeiten und die Boxen ausmisten

Im GZSZ-Podcast verriet Wolfgang Bahro, dass er als junger Mann im Pferdestall arbeitete, um sich etwas dazuzuverdienen. An einen Vorfall erinnert sich der heute 61-Jährige noch sehr genau: Als er einmal vergaß, die Stalltür zu schließen, nahm sein Chef das zum Vorwand, um ihm einen Schrecken einzujagen. Bahro erzählt: „Mein Chef hat mir eine Lektion erteilt und sein Pferd in eine andere Box gestellt. Als ich den Mist ausgeleert habe, habe ich einen totalen Schrecken bekommen und den Schimmel gesucht, bis der Chef mich aufgeklärt hat und mir gesagt hat, dass es mir eine Lehre sein soll, die Stalltür immer zuzumachen.“

Ob Wolfgang damals schon wusste, dass er irgendwann als schick angezogener Anwalt in einer Seifenoper Karriere machen würde? Zumindest schien schon zu diesem Zeitpunkt klar, dass der Schauspieler nicht unbedingt für harte körperliche Arbeit gemacht ist. Gottseidank bemerkte auch Bahro das früh genug — und wurde dadurch zum beliebtesten TV-Bösewicht Deutschlands.