Wolkenfrei-Comeback im Alleingang: Zuschauer irritiert von Vanessa Mais Auftritt in „Giovanni Zarrella Show“

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Vor sieben Jahren trennte sich Vanessa Mais Band Wolkenfrei. Ihr Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ sollte das große Comeback sein – doch die Schlagersängerin steht alleine auf der Bühne.

Offenburg – Heute ist Vanessa Mai (30) aus der deutschen Musikwelt nicht mehr wegzudenken und platziert sich mit ihren Alben regelmäßig auf den Spitzenplätzen der Charts. Wer die Karriere der Halb-Kroatin von Anfang an mitverfolgt hat, dürfte sich bestimmt noch gut an ihre Zeit als Frontfrau des Trios Wolkenfrei erinnern, mit dem sie von 2013 bis 2016 auf den großen Schlagerbühnen des Landes stand. Zu Ehren des zehnjährigen Jubiläums der Band gab Vanessa Mai in der „Giovanni Zarrella Show“ nun dessen größte Hits zum besten – doch von ihren einstigen Kollegen Marc Fischer und Stefan Kinski fehlte dabei jede Spur.

Schlager-Comeback: Vanessa Mai tritt in „Giovanni Zarrella Show“ wieder als Wolkenfrei auf

Knapp dreieinhalb Monate nach dem letzten Live-Spektakel lud Giovanni Zarrella (44) am Samstag (25. Februar) wieder eine bunte Gruppe an namhaften Gästen in die „Giovanni Zarrella Show“ ein. Neben seinen eigenen musikalischen Darbietungen lieferten auch Beatrice Egli (34), Andrea Berg (57) und Nino de Angelo (59) hitgeladene Performances. Worauf sich viele Schlagerfans aber wochenlang am meisten gefreut haben dürften: In der in Offenburg aufgezeichneten Sendung war auch Vanessa Mai zu Gast, um ein letztes Mal die Wolkenfrei-Ära aufleben zu lassen.

Mit ihrer Band Wolkenfrei wurde Vanessa Mai bekannt – seit acht Jahren tritt sie jedoch unter ihrem eigenen Namen auf. Auch das große Wolkenfrei-Comeback in der „Giovanni Zarrella Show“ trat die Schlagersängerin alleine an. © Screenshot/ZDFmediathek/Die Giovanni Zarrella Show/Folge vom 25. Februar 2023; IMAGO/STAR-MEDIA (Fotomontage)

Fast zehn Jahre sind vergangen, seitdem am 19. Juli 2013 die erste Wolkenfrei-Single „Jeans, T-Shirt, Freiheit“ erschienen ist – ein Meilenstein, den Vanessa Mai mit ihrem Besuch in der „Giovanni Zarrella Show“ gebührend zelebrierte. Bevor am 31. März das neue – und zugleich auch letzte – Album des Projekts erscheint, stimmte sie bei ihrem ZDF-Auftritt altbekannte Nummern wie „Ich vesprech dir nichts und geb dir alles“ an. Nach sieben Jahren ohne neue Musik endlich wieder die alten Lieder erklingen zu hören, löste bei vielen Schlagerfans eine wahre Welle der Nostalgie aus. „Ohne Worte“, schwärmte ein Zuschauer über den Auftritt in der Baden-Arena.

Wolkenfrei: Schlagertrio schon lange vor Vanessa Mai Im Sommer 2013 veröffentlichten Vanessa Mai, Marc Fischer und Stefan Kinski, alias Wolkenfrei, ihre erste Single „Jeans, T-Shirt, Freiheit“. Zwar war das Trio in dieser Konstellation am erfolgreichsten, die Band selbst wurde aber bereits 1999 als Marc-Fischer-Band ins Leben gerufen und erst 2011 in „Wolkenfrei“ umbenannt. Damals stand noch Heike Wanner als Sängerin mit den beiden Musikern auf der Bühne und wurde nach ihrem Ausstieg aufgrund gesundheitlicher Probleme durch Vanessa Mai ersetzt. Von 2015 bis zu ersten Auflösung des Projekts 2016 trat diese als einziges noch übrig gebliebenes Bandmitglied auf – und war auch in der „Giovanni Zarrella Show“ erneut ohne Marc Fischer und Stefan Kinski zu sehen. (Quelle: fan-lexikon.de)

„Hauptsache, sie steht im Mittelpunkt“: Schlagerfans verwirrt von Vanessa Mais Solo-Auftritt

Bei aller Euphorie über Vanessa Mais Auftritt sorgte die Tatsache, dass die „Melatonin“-Interpretin alleine auf der Bühne stand, bei vielen Zuschauern für große Verwirrung. „Ich check‘s gerade gar nicht, Vanessa Mai tritt nicht mehr als Vanessa Mai auf? Wieder unter dem Bandnamen Wolkenfrei? Aber wo ist die Band? Oder verstehe ich was falsch?“, wunderte sich eine Twitter-Nutzerin, „Was ist jetzt der Unterschied zwischen Vanessa Mai solo und Wolkenfrei?“, rätselte eine andere.

Warum Vanessa Mai auf einmal wieder ihren alten Künstlernamen verwendet, trotzdem auf den Rest der Band verzichtet? Einige User glauben, die Antwort zu wissen. „Wenn man als Vanessa Mai keinen Erfolg mehr hat, muss man halt Wolkenfrei rauskramen und zurück zum Schlager“, spöttelt eine Zuschauerin, „Hauptsache sie steht im Mittelpunkt.“ Die sechs Soloalben, die sie seit dem Wolkenfrei-Aus veröffentlicht hat, erklommen allesamt die Top 10 der Charts, dennoch theoretisiert ein Fan: „Vermute mal, das kam nicht so gut an, deswegen back to the roots.“

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Das neue Wolkenfrei-Album „Hotel Tropicana“ soll ein endgültiger Abschied sein – wann genau Vanessa Mai das Schlagerprojekt offiziell an den Nagel hängt, bleibt aber noch abzuwarten. Während ihr TV-Comeback die Meinungen der Fans spaltet, sorgt eine andere Performance für noch größere Furore. Denn „Bergdoktor“-Star Mark Keller verpatzte seinen Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Die Giovanni Zarrella Show/Folge vom 25. Februar, Twitter, fan-lexikon.de