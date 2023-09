„Seid doch nur Lutschis“: So quält Silvia Wollny ihren Schwiegersohn

Lavinia Wollny hat derzeit mit Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen, doch ihr Partner Tim zeigt nur wenig Verständnis. Mutter Silvia Wollny erteilte dem „Lutschi“ deshalb jetzt eine Lektion.

Ilica – Bei den Wollnys herrscht Ausnahmezustand. Die Mehrheit der Großfamilie befindet sich derzeit an ihrem Zweitwohnsitz in der Türkei, doch ein harmonischer Familienurlaub sieht anders aus. Während Estefania Wollny (21) ihre Angehörigen mit nächtlichen Gesangsübungen wach hält, hat ihre ältere Schwester Lavinia (23) mit starken Erschöpfungserscheinungen zu kämpfen.

Die junge Mutter, die mit ihrem Partner Tim Katzenbauer (25) bereits eine Tochter großzieht, ist im siebten Monat schwanger. Doch ihr Freund zeigt nur wenig Verständnis für ihre Beschwerden. „Ich glaube, sie nutzt die Situation ein bisschen zu ihrem Vorteil aus“, behauptet Tim in der neuesten Folge von „Die Wollnys“. „Da streue ich ganz gerne ein bisschen Salz in die Wunde.“

Silvia Wollny zeigt ihrem Schwiegersohn, was eine Schwangerschaft mit sich bringt

Mit dieser Aussage will Wollny-Matriarchin Silvia (58) ihren Schwiegersohn selbstverständlich nicht einfach so davonkommen lassen. „Hab du mal ‚n Kind im Bauch und rennst rum! Aber Männer können sich das nun mal nicht vorstellen, weil sie nie in die Situation kommen werden“, beschwert sich der resolute Reality-Star über Tim.

Damit der werdende Vater Lavinias Leiden zumindest ein bisschen nachvollziehen kann, besorgt Silvia kurzerhand einen sechs Kilo schweren Kohlkopf, den sie Tim mitsamt Gummibällen als Busenersatz um den Körper bindet. Und plötzlich fallen auch ihm normale Alltagsaufgaben sichtlich schwerer.

Silvia Wollny quält Schwiegersohn Tim mit einem Wehensimulator

Silvia Wollny wäre allerdings nicht Silvia Wollny, wenn sie es dabei belassen würde. Wie unter anderem „Focus“ berichtet, benutzt die clevere Hausfrau zum Abschluss noch „ein Gerät zur Lockerung und Stimulation der Bauchmuskeln“ als Wehensimulator, um Lavinias Freund den Rest zu geben.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht und Schweiß auf der Stirn muss dann auch Tim eingestehen: „Hut ab an jede Frau.“ Die Erkenntnis ihres Schwiegersohnes kommentiert Silvia mit den harschen Worten: „Ihr seid doch nur Lutschis.“ Ein wenig Anerkennung erhält Tim von der Wollny-Chefin dann aber doch noch: „Jetzt bist du eine von uns.“ Zuletzt musste sich das Familienoberhaupt ärgern: „Das ist nicht wahr“, wetterte Silvia Wollny und stellte eine Falschmeldung richtig. Verwendete Quellen: Die Wollnys/rtl2.de, Focus.de