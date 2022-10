Geheimnis um Wollny-Verlobung gelüftet: So schick sieht Tim beim Antrag für Lavinia aus

Von: Julia Hanigk

Tim Katzenbauer hielt am Strand in der Türkei um Lavinia Wollnys Hand an. Er ritt dafür auf einem Pferd zu ihr und schmiss sich in Schale. Silvia Wollny zeigte sich begeistert.

Türkei - Lange fragten sich die Fans von „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“, ob die 22-jährige Lavinia Wollny einen Freund habe. Dann machte sie ihren Tim Katzenbauer (24) öffentlich, mit dem sie inzwischen schon eine gemeinsame Tochter hat. Im Türkeiurlaub hielt er um die Hand seiner Freundin an – im Fernsehen ist nun zu sehen, wie der Antrag ablief.

Mit Pferd und im Anzug: Tim Katzenbauer hält um Lavinia Wollnys Hand an

Der 24-Jährige organisierte alles am Strand in der Türkei. Dort ritt er mit einem weißen Pferd auf seine Lavinia zu, die zwischen Rosenblättern im Sand und Herzballons auf ihn wartete. Die Vorbereitungen waren ein großer Aufwand, doch Tim bekam von Peter Wollny Unterstützung.

Kurz vor dem Antrag schmeißt sich Lavinias Freund in Schale. © Screenshot rtl.de/Die Wollnys und Screenshot Instagram/lavinia-wollny

Für den großen Moment schmiss sich Lavinias Freund außerdem ganz schön in Schale. Er ließ sich extra einen Anzug anpassen, den er unter den Argusaugen der eingeweihten Familie anprobierte, bevor es losging. Silvia Wollny äußert sich besonders begeistert: „Also ich muss sagen, er sieht richtig chic aus, richtig wie aus dem Ei gepellt!“

Alle Wollny-Kinder und Enkel auf einen Blick - Jessica Birkenheuer (38), Kinder: Justin

- Sascha Wollny (35), Kinder: Eine Tochter und ein Sohn

- Patrick Wollny (33), Kinder: Brian, Noah und Samantha

- Sylvana Wollny (30), Kinder: Celina-Sophie Wollny (9), Anastasia Wollny (3)

- Sarafina Wollny (27), Kinder: Emory Maximilian Wollny, Casey Maximilian Wollny (beide 1)

- Jeremy-Pascal Wollny (25), Kinder: Jouline-Melodie Za (3)

- Calantha Wollny (23) Kinder: Cataleya Wollny (3)

- Lavinia Wollny (22), Kinder: Haylie Emilia Wollny

- Sarah-Jane Wollny (23)

- Estefania Wollny (20)

- Loredana Wollny (18), aktuell schwanger

„Beziehung auf die nächste Ebene stellen“: Tim hielt am Strand um Lavinia Wollnys Hand an

Tim war dagegen besonders auch deswegen aufgeregt, weil die Hose so eng saß, dass er Angst hatte, sie würde auf dem Pferd sitzend oder am Boden kniend reißen. Vor Ort ging dann aber zum Glück alles glatt und Tim fragte Lavinia: „Ich wollte unsere Beziehung auf die nächste Ebene stellen und dich fragen, ob du meine Frau werden möchtest?“ Lavinia bejahte das natürlich, wie wir schon wissen.

Kürzlich gab es bei den Wollnys aber auch schreckliche Nachrichten. Sie mussten den Tod eines geliebten Familienmitglieds verkraften. „Wirst unendlich fehlen“, ließen sie wissen. Verwendete Quellen: rtl.de, RTL/Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie