„Spaghetti-Name“: Silvia Wollny macht sich über Namen ihres Enkels lustig

Von: Lukas Einkammerer

Sie muss grade reden: Weil ihr der Name von Loredanas Sohn nicht gefällt, kann sich Silvia Wollny einen unverschämten Spruch nicht verkneifen.

Ratheim/Ilıca – Bei den Namen ihrer acht Kinder hat Silvia Wollny (58) ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Egal ob Sylvana, Lavinia oder Calantha – konventionell ist für den TV-Star offenbar ein Fremdwort. Bei ihren zahllosen Enkeln scheint das Familienoberhaupt der Wollnys hingegen gar keinen Spaß zu verstehen – und der Name von Loredanas (19) neugeborenem Sohn Aurelio entlockt ihr einen mehr als fragwürdigen Kommentar.

„Haben alle Spaghetti-Namen“: Silvia Wollny lästert über Namen ihres Enkels

Die aktuelle „Wollnys“-Staffel steht ganz im Zeichen der Familie und nachdem das RTL2-Format Loredana in den vergangenen Wochen bei ihrer Schwangerschaft begleitet hat, ist es im Finale schließlich so weit: Der kleine Aurelio ist da und macht das Liebesglück der jungen Mutter und ihres Freundes Servet komplett. Nachdem es zwischen Silvia Wollny und ihrer Tochter erst kürzlich mächtig gekracht hat, ist die Geburt des Kleinen für die 16-fache Großmutter ein ganz besonderer Moment.

Trotz aller Freude über das neueste Mitglied der stetig wachsenden Wollny-Dynastie ist eine Sache Silvia aber ein Dorn im Auge: Der Name ihres Enkels. Zwar gilt bei ihren eigenen Sprösslingen das Motto „Je ausgefallener, desto besser“, bei Loredanas Entscheidung, ihr Baby „Aurelio“ zu taufen, sieht die Hobby-Sängerin aber plötzlich rot. „Die haben alle hier Spaghetti-Namen, hör mal“, schimpft die TV-Matriarchin vor Lebensgefährte Harald (62) und zeigt sich dabei von ihrer politisch unkorrekten Seite.

„Brauche ein Wörterbuch“: Silvia Wollny schimpft über Namen ihres Enkels Aurelio

Während der gesamten „Wollnys“-Folge nennt Silvia Wollny ihr neues Enkelchen fast nie beim Namen, sondern bezeichnet ihn entschieden stets nur als „Baby“ oder „den Kleinen“. Dass sie mit „Aurelio“ einfach nicht warm wird, macht sie sehr deutlich und kann es sich nicht verkneifen, auch der frisch gebackenen Mutter ihr Missfallen auszudrücken. „Da brauche ich ein Wörterbuch für“, meckert sie und verdreht die Augen, doch Loredana bleibt optimistisch: „Ich gebe dir fünf Jahre Mama, dann hast du den.“

Loredana Wollnys Baby ist da! Bei aller Freude über den kleinen Aurelio stört Oma Silvia aber eine Sache: der Name des Kleinen. © Screenshot/RTL+/Die Wollnys/Folge vom 5. April 2023 (Fotomontage)

Wie heißt es so schön: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Zum Glück lassen sich Loredana und ihre Geschwister von den unverschämten Aussagen ihrer Mutter aber nicht beeindrucken und toben sich bei der Namensgebung ihrer Kinder weiterhin so richtig aus. Wie es im Leben der chaotischen Familie weitergeht, werden Fans in nächster Zeit leider nur noch in den sozialen Medien mitverfolgen können, denn nach dem Ende der „Wollnys“-Staffel bei RTL2 gibt es erstmal keine neuen Folgen mehr. Verwendete Quellen: RTL+/Die Wollnys/Folgen vom 5. April 2023, vogue.com