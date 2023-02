„Würdige Königin“: Dschungelcamp-Experte Manuel Flickinger begeistert über Djamilas Sieg

Von: Madlen Trefzer

Am Sonntag (29. Januar) fand das Finale vom Dschungelcamp auf RTL statt. Manuel Flickinger, Ex-Kandidat und Celebrity, freut sich über die neue Königin des Dschungels!

Für die drei Dschungelcamp-Stars Djamila Rowe, Lucas Cordalis und Gigi Birofio geht es erst um Sterne und dann um den Titel: Wer wird Königin oder König des Dschungels 2023? Alle drei Stars treten allein zu einer finalen Dschungelprüfung an, in der sie jeweils fünf Sterne erspielen können. Ab da liegt der Sieg um die Dschungelkrone nicht mehr in ihrer Hand, sondern in der der Zuschauer von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. – Fans sollten wenig überrascht sein. Die neue Dschungelkönigin ist Djamila, wie mannheim24.com berichtet.

Name Djamila Rowe Geboren 1. August 1967 (Alter 55 Jahre), Lichtenberg, Berlin Beruf Visagistin, Model Bekannt aus Adam und Eva, Big Brother, Dschungelcamp 2023

Manuel Flickinger freut sich über Djamilas Sieg im Dschungelcamp

Djamila hat es geschafft! Sie wird von ihren Fans zur neuen Dschungelkönigin gewählt. Ehemaliger Dschungelcamp-Kandidat Manuel Flickinger ist begeistert. Er findet, dass die Zuschauer von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sich richtig entschieden haben, denn er hat sie bereits vor Beginn des Dschungelcamp-Finales als Siegerin der Staffel gesehen. Gezweifelt habe Manuel nicht an Djamilas Sieg.

„Auch als sie die Dschungelprüfung mit null Sternen abbrechen musste, hab ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass die die Dschungelkönigin werden kann“, erklärt Manuel Flickinger. „Ich könnte schreien vor Freude! Sie hat sich wirklich total gut präsentiert und zu keiner Zeit irgendwie gelästert, gezickt oder falsch gewesen. Sie war immer mutig, immer aufrichtig immer korrekt zu allen Dschungelcamp-Kollegen.“

Djamila, die würdige Dschungelkönigin – das verbindet Manuel Flickinger mit ihr

Im Dschungelcamp-Finale 2022 musste Manuel Flickinger sogar die gleiche Dschungelprüfung wie Djamila ablegen. „Als sie dort in diesem Becken steckte, hab ich mich total in sie hineinversetzen können. Ich wusste, welche Angst sie hat und verspüre eine Verbindung zu ihr – je mehr ich sie im Dschungelcamp gesehen habe, desto mehr konnte ich mich mit ihr und ihrer ehrlichen Art identifizieren. Und Ehrlichkeit weiß der Zuschauer zu schätzen“, so Flickinger.

„Djamila ist sehr tapfer, Hut ab!“, betont Manuel. Die ganzen Tage davor habe sie schon so viel dafür getan, um sich die Krone zu verdienen und er gönne ihr den Sieg aus tiefstem Herzen. Nicht nur charakterlich scheint Djamila zu überzeugen, sondern performt auch tapfer in den Dschungelprüfungen – so wie in der mit Cosimo. Viel Worte der Schwärmerei um Djamila müssen nicht gesagt werden. „Sie ist eine würde Königin des Dschungels“, so Manuel Flickinger. (mad)