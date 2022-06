Wunder bei GZSZ: Yvonne kann plötzlich wieder sehen

Teilen

Erlangt Yvonne endlich ihr Augenlicht zurück? © RTL+

Wunder bei „GZSZ“: Yvonne kann auf einmal wieder sehen. Ihr Mann Jo Gerner bekommt als erster mit, dass seine Frau ihr Sehvermögen zurückerlangt hat.

Potsdam Babelsberg – Die beliebte Daily Soap „GZSZ“ begeistert die Fans bereits seit 1992 mit spannenden Geschichten rund um Freundschaft, Liebe, Familie und Intrigen. Bereits seit einigen Wochen hoffen die Zuschauer der Sendung darauf, dass die erblindete Physiotherapeutin Yvonne Bode (Gisa Zach) ihr Augenlicht zurückgewinnen wird.



Berichten von „tvmovie.de“ zufolge wird es bald endlich so weit sein, wobei die Frau des beliebten „GZSZ“-Schurken in der kommenden Folge des RTL-Formats tatsächlich ihr Sehvermögen zurückbekommt. In der Folge vom kommenden Freitag (10. Juni) sollen die Zuschauer die Frau dabei zu sehen bekommen, wie sie ganz plötzlich wieder sehen kann. In der anstehenden Episode wird es besonders spannend, wenn die Fans herausfinden, wer die allererste Person ist, die Yvonne wieder erkennt.

„GZSZ“-Wunder: Yvonne kann wieder sehen!

Die allererste Person, die seine zuvor erblindete Frau mit ihrem zurückgewonnenen Augenlicht wieder sehen kann, ist dabei kein Geringerer als ihr Ehemann Jo Gerner (Wolfgang Bahro), mit der er nach dem Mord an Miriam (Sara Fuchs) eine Krise durchmacht. Der Rechtsanwalt wollte die Physiotherapeutin heimlich beobachten, während sie auf einer Bank sitzt und sich Musik anhört. Daraufhin versucht der Geschäftsmann, sich unbemerkt wieder davonzuschleichen, wobei er von Yvonne jedoch erkannt wird. Sie jagt ihrem Mann einen Schrecken ein, indem sie „Jo!“ ruft und dann die große Überraschung verkündet: „Ich kann dich sehen!“



Gerners Reaktion auf die überraschenden Neuigkeiten können sich alle „GZSZ“-Fans montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL und mit einer Woche Vorlauf bei RTL+ anschauen.