„Wunderschön und sympathisch“: Hanna ist die neue Princess Charming 2022

Hanna ist die neue Princess Charming © RTL

Das ist die neue „Princess Charming“ 2022! Princess Hanna wird in der Sendung nach der großen Liebe suchen. Die Fans der TV-Show feiern die Bauprojektleiterin.

Köln – Sie ist die neue „Princess Charming“ 2022! Die beliebte Kuppelshow von RTL+ geht in die zweite Runde, wobei Princess Hanna (28) auf zahlreiche andere Singles treffen wird und nach der großen Liebe sucht. Zuvor hatte Irina Schlauch als erste Princess Charming Deutschlands in der „Bachelor“-Version für lesbische Singles nach der richtigen Frau für sich gesucht.



Die neue „Princess Charming“ wurde den Zuschauern jetzt mit einem Posting auf dem offiziellen Instagram-Account der TV-Sendung vorgestellt. Neben einem Foto von Hanna gab der Sender zudem bekannt, dass die Show-Teilnehmerin aus Hannover kommt und Bauprojektleiterin ist. Die neue Princess scheint auch eine abenteuerliche Seite zu haben, da Motorradfahren und schnelle Autos zu ihren Hobbys gehören. In der Bildunterschrift wurde verkündet: „Willkommen in der Charmings-Familie. Unsere neue Princess Hanna sucht in Staffel 2 von „Princess Charming“ auf RTL+ ihre große Liebe. Wir freuen uns sehr! Ihr auch?“ In einem Statement verriet die neue Princess, dass sie es nervig finden würde, dass man seine Sexualität immer definieren müsse: „Es nervt mich, dass man seine Sexualität immer definieren muss. Eigentlich sollte das etwas ganz Natürliches sein.“

Fans feiern neue „Princess Charming“ Hanna

Die neue Princess der Reality-TV-Show scheint auch bei den Fans überaus gut angekommen zu sein. Die Follower des Formats hinterließen in den Kommentaren zu dem Beitrag nämlich zahlreiche positive Kommentare über die sympathische Ausstrahlung der Bau Projektleiterin, die viele als „wunderschön“ bezeichneten. So schwärmte ein Zuschauer der Kuppelshow: „Omg, wie wunderschön und sympathisch ist die.” Und auch ein weiterer User schrieb ganz begeistert: „Sie sieht sehr sympathisch aus! Freue mich schon!” Die Fans des TV-Formats können sich darauf freuen, die neue Princess schon bald beim Flirten mit den Teilnehmerinnen der Show zu sehen!