Ins schlechte Licht gerückt? „Hochzeit auf den ersten Blick“-Stars verteidigen Yasemin

Von: Diane Kofer

Nach ihren „Hochzeit auf den ersten Blick“-Szenen sahen die Zuschauer für Yasemin und Jochen keine Zukunft – doch sie geben ihrer Ehe eine Chance. Wurde ihre Beziehung im TV falsch dargestellt?

Völklingen – Yasemin (31) und Jochen (38) sind nach wie vor überzeugt, dass bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ aus Wissenschaft Liebe werden kann. Im Finale am Montagabend (14. November 2023) haben sie entschieden, auch in Zukunft an ihrer Ehe festzuhalten. Das hätten die Zuschauer aufgrund ihrer TV-Szenen nie gedacht. Viele Ex-Teilnehmer haben Yasemin von Anfang an in Schutz genommen. Sie sind sich sicher: Durch den Schnitt wurde sie absichtlich ins schlechte Licht gerückt.

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ von Fans zerrissen: Wurde Yasemin gezielt schlecht dargestellt?

Das Eheglück von Yasemin und Jochen schien schon kurz nach der „Hochzeit auf den ersten Blick“-Trauung verflogen zu sein. In den Flitterwochen stritten sich die zwei immer wieder heftig. Im TV kam es den Zuschauern oft vor, als wolle Yasemin ihrem Mann grundsätzlich keine Chance geben – sie wurde deshalb regelrecht zerrissen und ihre Ehe als gescheitert abgestempelt. Aber falsch gedacht: Im Finale hat sich das Paar gegen eine Scheidung und damit für eine gemeinsame Zukunft entschieden. Wurden im Fernsehen nur die schlechtesten Szenen gezeigt?

Mario Huber, der in der achten HadeB-Staffel vor den Altar trat, glaubt, dass die Zuschauer gezielt in eine falsche Richtung gelenkt wurden. „Mit dem vielen Drehmaterial ist es möglich, den Verlauf in einer bestimmten Art und Weise darzustellen“, erzählt er gegenüber IPPEN.MEDIA. Im Schnitt sei eine Stunde Dreh etwa eine Minute in der Sendung. „Man muss immer daran denken, dass das, was im Fernsehen gezeigt wird, immer nur ein Bruchteil von dem ist, was tatsächlich passiert ist“, betont der Landshuter.

Auch Michaela aus Staffel neun meint, dass die Produktion womöglich darauf aus war, Yasemin in eine bestimmte Rolle zu drücken. „Man weiß nicht, was da im Hintergrund eventuell noch passiert ist. Auch als Produktion kann man sich das natürlich auch passend zurechtschneiden“, schildert sie. Ihr Mann Oliver möchte sich genau deshalb kein Urteil erlauben. „Im TV sieht man nicht alles. Mein Motto: Erst urteilen, wenn du beide Seiten gehört hast“, meint er – und behält am Ende recht. Immerhin hat die 180-Grad-Wendung kaum einer kommen sehen.

„Hochzeit auf den Blick“-Teilnehmer Jaqueline und Peter verurteilen Shitstorm gegen Yasemin

Auch Jaqueline und Peter aus Staffel neun sind auf Yasemins Seite. Sie verurteilen die Reaktionen der TV-Zuschauer scharf. „Klar ist es leicht zu urteilen, wenn man eine Person nicht kennt – man sollte aber zumindest den Anstand haben und nicht voreilige Schlüsse ziehen“, hält das Paar fest. „Man steckt selbst nicht in der Situation und weiß nicht, was wirklich, vor allem auch hinter den Kulissen passiert ist“, rufen sie zudem in Erinnerung.

Ex-Teilnehmer Philipp merkt zudem an: „Ich finde, in der kurzen Zeit kann man noch nicht viel über den anderen Partner herausfinden, gerade nicht, wenn man sich nur vor der Kamera kennenlernt und nicht versucht sich nach den Dreharbeiten sich komplett auf das Experiment einzulassen.“ Jochen keine Chance zu geben, hätte er deshalb unfair gefunden – aber genau das hat Yasemin am Ende doch getan. Dass im TV nicht alles gezeigt wird, beweist auch diese Szene, die aus „Hochzeit auf den ersten Blick“ gestrichen wurde. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interviews