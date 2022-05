„Musste alles zahlen“: Yeliz Koc spricht bei „Kampf der Realitystars“ über Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht

Von: Janine Napirca

Yeliz Koc ist bei „Kampf der Realitystars“ in die Sala eingezogen. Vor den Kameras von RTL2 spricht sie über ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht. Der Vater von Tochter Snow Elanie soll Mutter Yeliz in der Beziehung alles bezahlen lassen haben.

Phuket – In Thailand kämpfen Realitysternchen um den Sieg bei „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (alle Infos zur RTL2-Sendung im Überblick). In der neuen Folge zieht Yeliz Koc in die Sala am Strand in Phuket ein. Im Gespräch mit Mitstreiter Ronald Schill packt die ehemalige Kosmetikerin über die Beziehung mit Ex Jimi Blue Ochsenknecht aus.

Yeliz Koc Realitystar, Kosmetikerin Geboren 3. November 1993 in Hannover Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht, Johannes Haller TV-Sendungen Der Bachelor, Bachelor in Paradise, Das Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars

Yeliz Koc packt bei „Kampf der Realitystars“ aus: „Die Schwangerschaft war die schlimmste Zeit meines Lebens“

Bereits beim Einzug leistet sich Yeliz Koc allerdings direkt erst einmal einen Fauxpas. Denn die TV-Persönlichkeit nimmt es kommentarlos hin, dass Yasin Mohamed, bekannt aus „Temptation Island“ und Paco Herb, ehemaliger Teilnehmer bei „Love Island“, ihre Koffer schleppen. „Ich fand es gerade schon ein bisschen asi, sie hat ja nicht einmal Danke gesagt“, echauffiert sich „Berlin – Tag & Nacht“-Darsteller Martin Wernicke.

Auf die Frage des RTL2-Kommentators, ob sie denn wisse, wer ihre Koffer getragen hätte, antwortet Yeliz Koc: „Wenn ich mich richtig erinnere, haben Paco und Yasin meine Koffer getragen. Nett.“ Wesentlich mehr hatte sie zu dem Thema aber nicht zu sagen: „Ich möchte mir hier keine Freunde machen, aber auch keine Feinde., weil ich möchte ja hier ins Finale kommen.“

Gegenüber Ronald Schill kann sich Yeliz Koc bei „Kampf der Realitystars“ öffnen. © Screenshot/RTL2/Kampf der Realitystars

Yeliz Koc spricht mit Ronald Schill über die Beziehung zu Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht

Über die neue, weibliche Teilnehmerin ist besonders ein TV-Star sehr erfreut. Ronald Schill begrüßt Yeliz vorfreudig und will von ihr wissen: „Wo bist du gewesen?“. „Ich war beim Bachelor“, antwortet Yeliz Koc. „Die Backpfeife? Hast du einem Mann eine Backpfeife verpasst?“, fragt der Richter das Reality-TV-Sternchen.

Und tatsächlich wurde Yeliz Koc unter anderem dadurch bekannt, dass sie in der achten Staffel von „Der Bachelor“ dem Junggesellen Daniel Völz vor laufender Kamera eine Ohrfeige gegeben hatte. Yeliz war enttäuscht, dass sie nach dem ersten gemeinsamen Kuss keine Rose von Kavalier Daniel bekommen hatte und die RTL-Sendung verlassen musste.

„Musste alles zahlen“: Yeliz Koc spricht bei „Kampf der Realitystars“ über Jimi Blue Ochsenknechts Schulden

Daniel Völz war nicht der einzige Mann, der Yeliz Koc enttäuschte. Bei „Bachelor in Paradise“ lernte sie Johannes Haller kennen und lieben. Die beiden nahmen sogar gemeinsam am „Sommerhaus der Stars teil“. Allerdings ging diese Beziehung ebenso in die Brüche wie die mit Jimi Blue Ochsenknecht.

Bei „Kampf der Realitystars“ spricht Yeliz Koc offen mit Ronald Schill darüber, weshalb die Liebe zu dem Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht nicht gehalten hat: „Er hatte halt auch Schulden. Ich hab‘ mich so gefühlt, als wenn alles auf meinen Schultern lastet, wenn ich jetzt die Miete zahle oder den Einkauf. Es hat mich genervt, dass ich wirklich alles zahlen musste.“

Jimi Blue Ochsenknecht zeichnet bei „Diese Ochsenknechts“ auf Sky ein etwas anderes Bild über Yeliz Koc

Ein wenig anders spricht Yeliz Exfreund und Vater der gemeinsamen Tochter Snow Elanie über die finanzielle Situation. Jimi Blue Ochsenknecht zeigt sich in der Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“, die auf Sky zu sehen ist, dankbar darüber, dass Yeliz ihm in der schwierigen Zeit finanziell unterstützt hat. Inzwischen habe er allerdings sämtlich Schulden bei ihr beglichen. Eine weitere Reality-Sendung geht bald wieder los: Das ist die neue Bachelorette. Verwendete Quellen: rtl2.de/sendungen/kampf-der-realitystars, sky.de/serien/diese-ochsenknechts