Knutsch-Video von Peter Klein und Dschungelcamp-Affäre Yvonne aufgetaucht

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Während der 16. Dschungelcamp-Staffel warf Iris Klein ihrem Mann Peter eine Affäre vor. Er soll mit Djamila Rowes Begleitung Yvonne Woelke fremdgegangen sein. Ein Fan-Video scheint die beiden nun beim Küssen zu zeigen.

Frankfurt – Zwar ist dei 16. Staffel des Dschungelcamps seit ein paar Tagen vorbei und Königin Djamila Rowe (55) kann ihren Sieg gebührend feiern, doch an der Dramafront geht es nach wie vor wild zu. Denn noch während das berühmt-berüchtigte RTL-Format ausgestrahlt wurde, erhob Mallorca-Auswanderin Iris Klein (55), die Schwiegermutter von Finalist Lucas Cordalis (55), folgenschwere Vorwürfe.

Ihr Mann Peter (63) soll sie mit Djamilas Camp-Begleitung Yvonne Woelke (41) im Versace-Hotel betrogen haben. Auch nach Sendeschluss (Finale war am Sonntag, 29.01.) ist die Sache noch lange nicht erledigt – und ein Fan-Video dürfte das Fass nun gehörig zum Überlaufen bringen.

Eigentlich war Peter Klein an der Seite von Lucas Cordalis nach Australien gereist, um diesen während seiner Dschungelcamp-Teilnahme zu unterstützen – langweilig dürfte es ihm während seines Aufenthaltes im Hotel Versace an der Gold Coast aber sicher nicht geworden sein.

Denn während Iris Klein von Mallorca aus das Ende ihrer Ehe verkündete, scheint sich ihr Noch-Ehemann mit seiner vermeintlich neuen Herzensdame Yvonne den Urlaub versüßt zu haben. Zuerst bestritten beide die Affären-Anschuldigungen, doch spätestens nach dem Flughafen-Foto von Peter Klein und Yvonne Woelke dürfte klar sein, was Sache ist – und als wäre das nicht schon Beweis genug, wurden die beiden nun offenbar beim Knutschen ertappt.

In einem knapp 30-Sekunden langen Video, das ein Fan bei TikTok teilte, sind zwei Personen zu sehen, die in einem gläsernen Aufzug ganz innig und vertraut beieinander stehen und sich küssen. Zwar ist die Qualität des Clips sehr schlecht, bei den Liebenden scheint es sich aber eindeutig um Peter Klein und Yvonne Woelke zu handeln – denn vor allem ihre Reise-Outfits verraten die Turteltauben.

10-mal so viel wie alle anderen: RTL zahlt astronomische Dschungelcamp-Gage für Marc Terenzi

Verhängnisvolle Seitensprünge: Diese Hollywood-Stars haben ihre Partner betrogen

In der glitzernden Promiwelt von Hollywood sind Fremdgeh-Skandale bekanntlich keine Seltenheit. Einer der bis heute explosivsten Affären-Eklats ist Brad Pitts (59) Untreue gegenüber Jennifer Aniston (53) – nachdem er bei den Dreharbeiten zu „Mr. & Mrs. Smith“ seine heutige Ex-Frau Angelina Jolie (47) kennengelernt hatte. Oscar-Preisträger Kenneth Branagh (62) betrog 1994 indessen seine damalige Ehefrau Emma Thompson (63) und auch die Liebe des „Twilight“-Paars Robert Pattinson (36) und Kristen Stewart (32) zerbrach 2012 wegen einer vermeintlichen Affäre zwischen Stewart und dem Regisseur Rupert Sanders (51). Als sie 2016 das Album „Lemonade“ veröffentlichte, löste US-Superstar Beyoncé (41) eine Welle des Entsetzens aus – denn in einigen Liedern spielte sie deutlich auf eine Affäre ihres Mannes Jay-Z (53) an.

(Quelle k.at)