„Gejaule“: Fans lästern über Solo-Auftritt von Maite Kelly ohne Roland Kaiser bei Giovanni Zarella

Von: Lukas Einkammerer

Auch Maite Kelly war bei der „Giovanni Zarrella Show“ am Start. Für ihren Auftritt ohne Duettpartner Roland Kaiser hagelte es von den Fans im Netz jedoch vernichtende Kritik.

Berlin – Den Samstagabend (22. April) dürften sich viele Schlagerfans schon seit Wochen dick im Kalender eingekreist haben, denn für die neueste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ gaben sich wieder viele große Namen die Ehre. Egal ob Newcomer oder etablierte Künstler – im Format von Giovanni Zarrella (45) brachten sie allesamt die Halle zum Beben. Trotz der Freude über den gelungenen Abend teilen die Fans im Netz gegen eine Künstlerin aber schonungslos aus: Kelly Family-Star Maite Kelly (43).

Mit Hits, dafür ohne Kaiser: Maite Kelly tritt in „Giovanni Zarrella Show“ ohne Roland Kaiser auf

Nach Darbietungen von Marie Reim (22), Nino de Angelo (59) und dem italienischen ESC-Teilnehmer Marco Mengoni (34) lag es an Maite Kelly, die „Giovanni Zarrella Show“ gebührend abzuschließen. Statt nur einer einzigen Nummer hatte sie gleich ein ganzes Medley im Schlepptau, bei dem auch ihr Hit „Warum hast du nicht nein gesagt“ vertreten war. In einem eleganten schwarzen Kleid und viel Gefühl in der Stimme nahm die gebürtige West-Berlinerin das Publikum mit auf eine Reise durch ihre illustre Karriere.

Von einem fehlte bei Maite Kellys Auftritt aber jede Spur – ihrem Duett-Partner Roland Kaiser (70), mit dem sie „Warum hast du nicht nein gesagt“ seit 2014 unzählige Male aufgeführt hat. Erst im Januar standen die beiden Profis bei Florian Silbereisens (41) „Schlagerabschied“ gemeinsam am Mikrofon, Giovanni Zarrella musste sich hingegen mit einer Soloperformance vergnügen. Manche Fans im Netz störte das zwar nicht und sie kürten die Nummer als „krönenden Abschluss“ der Show – die meisten konnten ihre Enttäuschung aber nicht verstecken.

„Oktoberfest-Dudelei“: Schlagerfans lästern über Maite Kelly bei der „Giovanni Zarrella Show“

„Fehlt die männliche Stimme“, beschwert sich ein Twitter-Nutzer, „Ohne Roland Kaiser kann ich Maite nicht ernst nehmen“, liest sich das harte Fazit eines anderen. Maite Kellys Performance scheint bei vielen Schlagerfans komplett durchgefallen zu sein. „Die Kelly ist so ein richtiger Bauerntrampel. Und singen kann sie auch nicht“, feuert ein User gegen die Blondine, „Ich mag das Gejaule in der Stimme nicht“, meckert ein anderer. „Was ist das denn jetzt für eine Oktoberfest-Dudelei?“, liest sich ein besonders fieser Kommentar.

Der letzte Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ kam am 22. April von Maite Kelly. Für ihren großen Hit „Warum hast du nicht nein gesagt“ stand sie aber ohne Duettpartner Roland Kaiser auf der Bühne. © IMAGO/Future Image; IMAGO/osnapix (Fotomontage)

Warum Roland Kaiser seine Gesangspartnerin bei ihrem großen Auftritt nicht unterstützen konnte, ist nicht bekannt, aber vielleicht können sich Fans bei seiner kommenden Open Air Tournee „Alles O.K.!“ ja endlich wieder auf ein Duett der beiden freuen. Indessen sorgt auch ein weiterer Programmpunkt des Abends für Furore, denn Marie Reims Outfit bei der „Giovanni Zarrella Show“ wird von Schlagerfans gnadenlos zerrissen. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Die Giovanni Zarrella Show/Folge vom 23. April 2023, Instagram, Twitter