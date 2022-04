“Das Beste am Abend“: Zuschauer feiern Auftritt der „No Angels“ mit Carolin Kebekus bei Giovanni Zarrella

In der „Giovanni Zarrella Show“ vom 9. April stehen die No Angels erstmals wieder zu fünft auf der Bühne. Doch mit diesem neuen Mitglied hat wohl niemand gerechnet. Carolin Kebekus wird von Zuschauern im Netz für ihren Auftritt gefeiert.

In der „Giovanni Zarrella Show“ jagt ein Highlight das nächste. Nicht nur teilt sich Giovanni Zarrella (44) (hier alle News auf der Themenseite) die Bühne mit großen Stars wie Pietro Lombardi, Mike Leon Grosch und Beatrice Egli, auch die No Angels statten der Schlager-Show einen Besuch ab. Erstmals steht die Girlgroup aus den 2000ern wieder zu fünft auf der Bühne!

Die „No Angels“ feierten nach „Popstars“-Sieg einen Mega-Erfolg

Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Vanessa Petruo und Jessica Wahls sind durch die Castingshow „Popstars“ zu wahren Superstars geworden. Mit ihrer Debütsingle „Daylight in Your Eyes“ erreichten sie Platz eins der Single-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Selbst in Großbritannien schafften sie es in die Top 100.

2003 folgte dann die Überraschung: Vanessa Petruo verließ die Girlgroup. 2007 stand die Band wieder auf der Bühne, diesmal aber nur noch zu viert. Sieben Jahre später stieg auch Mitglied Nadja Benaissa aus. Im vergangenen Jahr vereinten sich die vier Mitglieder und feierten ihr Comeback mit einer Neuauflage ihrer Hit-Single.

No Angels stehen bei Giovanni Zarrella zu fünft auf der Bühne

Am 9. April stehen sie in der „Giovanni Zarrella Show“ erneut auf der Bühne. Auf Instagram lässt der italienische Schlagersänger (So lebt der Musiker und Fernsehmoderator) sogar wenige Tage vor der Show durchsickern, dass sie nicht nur zu viert, sondern endlich wieder zu fünft auf der Bühne stehen werden. Wer das fünfte Girlgroup-Mitglied ist, lässt er dabei offen.

Doch mit diesem fünften Mitglied hat wohl niemand gerechnet. Es ist nämlich nicht Vanessa Petruo, die sich der Girlgroup auf der Bühne anschließt, sondern Komikerin Carolin Kebekus (41). Diese begeistert das Publikum mit ihrem Gesang und bringt richtig Stimmung in die Show.

„Als wäre sie seit Anfang dabei“: No Angels überraschen mit Carolin Kebekus in der „Giovanni Zarrella Show“

Auch die Zuschauer auf Twitter scheinen von der Performance begeistert zu sein. Auf der Social-Media-Plattform feiern sie Carolin Kebekus als „No Angels“-Mitglied. „Auch beängstigend, wie passend Kebekus innerhalb der No Angels wirkt - als wäre sie seit Anfang dabei“, stellt ein Twitter-Nutzer fest.

Während andere es noch gar nicht fassen können: „Die Kebekus ist nun bei den No Angels?“, fragen sich andere Zuschauer: „Wieso singt Carolin Kebekus besser, als die No Angels“. Ein weiterer Fan bringt es auf den Punkt: „Das Beste am Abend war der 5. ENGEL“.

Fans genervt von zu vielen DSDS-Stars bei Giovanni Zarrella

Nicht ganz so begeistert waren Zuschauer von den vielen DSDS-Stars in der „Giovanni Zarrella Show“. Luca Hänni, Beatrice Egli, Pietro Lombardi, Ramon Roselly und Mike Leon Grosch sind durch die RTL-Castingshow berühmt geworden. Am 9. April standen sie alle auf der Bühne von Giovanni Zarrellla. Verwendete Quellen: twitter.com, zdf.de, Die Giovanni Zarrella Show (9. April)