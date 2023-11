Diese Premiere erwartet die ZDF-Zuschauer in der „Giovanni Zarrella Show“

Von: Jonas Erbas

Mit dem „Schlagerbooom“ und der „Beatrice Egli Show“ waren die Schlagerfans zuletzt bestens versorgt, nun folgt die „Giovanni Zarrella Show“ – mit einem ganz besonderen Programmpunkt!

Berlin – Für Schlagerfans hält gerade der Jahresabschluss noch einige Highlights bereit. Dazu zählt fraglos auch die kommende „Giovanni Zarrella Show“, die am Samstag (18. November) um 20:15 Uhr im ZDF läuft. Die Zuschauer erwartet ein ebenso prominent besetztes wie vielseitiges Programm.

Peter Maffay und Anastacia feiern große Premiere in der „Giovanni Zarrella Show“

Denn für die neunte Ausgabe seiner Unterhaltungsshow setzt Giovanni Zarrella (45) nicht nur auf eine mit Stars gespickte Gästeliste, sondern darf den ZDF-Zuschauern zudem eine ganz besondere Premiere präsentieren: Im Berliner Velodrom werden am Samstag auch Peter Maffay (74) und US-Star Anastacia (55) auf der Bühne stehen – und eine Weltpremiere feiern.

Erstmals werden der Tabaluga-Miterfinder und die Chartstürmerin (mehr als 3,6 Millionen verkaufte Tonträger in Deutschland) ihr Duett „Just You” live in einer TV-Show gemeinsam performen. Das Original, die Single „So bist du“ (1979), stammt aus Peter Maffays achtem Studioalbum „Steppenwolf“ und avancierte schnell zum Mega-Hit. In Deutschland wurde das Leid zur meistverkauften Single des Jahres 1979 – Platz eins in den Charts inklusive. Weil Anastacia das Stück jüngst in englischer Sprache coverte, dürfen sie und Peter Maffay in der „Giovanni Zarrella Show“ nicht fehlen.

Große Ehre für Giovanni Zarrella: In seiner kommenden Show-Ausgabe werden Peter Maffay und Anastacia ihr Duett live performen © Future Image/Imago

Wie schlagerprofis.de berichtet, bleibt es am Samstagabend nicht bei diesem Duett: So soll Roland Kaiser (71) zusammen mit Michelle Hunziker (46) ein Hit aus seinem Weihnachtsalbum singen, außerdem werden wohl auch Gastgeber Giovanni Zarrella und dessen ehemaliger Bro'Sis-Kollege Ross Antony (49) gemeinsam für beste musikalische Unterhaltung sorgen. Ruhig wird es trotz Jahresende in der Schlagerwelt also sicher nicht. Das gilt auch für Beatrice Egli (35), die sich einmal mehr zu den Liebesgerüchten um Florian Silbereisen (42) äußerte.