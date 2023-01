ZDF beendet zwei Krimiserien

Teilen

Das ZDF will sein Programm verjüngen. © Andreas Arnold/dpa

Dieses Jahr wird jweils noch eine weitere Staffel in Auftrag gegeben. Danach werden die Serien „SOKO Hamburg“ und „Letzte Spur Berlin“ Geschichte sein.

Mainz - Das ZDF lässt die beiden Krimiserien „SOKO Hamburg“ und „Letzte Spur Berlin“ auslaufen, um mehr Geld in Sendungen mit einem jüngeren Publikum zu stecken. Man werde dieses Jahr die jeweils letzte Staffel in Auftrag geben, teilte der Sender am Freitag mit. „Die Folgen werden dann im Jahr 2024 auf den angestammten Sendeplätzen ausgestrahlt und bilden den Abschluss der beiden Krimiformate.“

Die Maßnahme ist Teil eines großen Plans. „Im Zuge einer zukunftsfähigen Programmentwicklung wird das ZDF verstärkt in Angebote für jüngere Zielgruppen investieren“, erläuterte in Mainz ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke. „Diese strategische Umschichtung hat leider auch zur Folge, dass wir uns von erfolgreichen und liebgewonnenen Programmen trennen müssen. Daher haben wir beschlossen, die Krimiserien "SOKO Hamburg" und "Letzte Spur Berlin" zugunsten der Entwicklung neuer Formate zu beenden. Der Abschied von zwei solch erfolgreichen Formaten fällt uns nicht leicht.“

Das ZDF will sein Programm und Durchschnittspublikum verjüngen. Man wolle „jüngere Zielgruppen ansprechen und Menschen erreichen, die bislang das ZDF-Programm wenig oder gar nicht nutzen“. Dafür sollen bis 2024 100 Millionen Euro aus dem Programm umverteilt werden.

Die „SOKO Hamburg“ läuft seit 2018 auf dem 18.00-Uhr-Sendeplatz im ZDF, den sie sich mit der SOKO-Serie aus Potsdam teilt. 2023 wird die sechste Staffel mit 13 Folgen produziert. Bei „Letzte Spur Berlin“ wird in diesem Jahr bereits die 13. Staffel mit zwölf Folgen gedreht. Seit 2012 ergänzt der Krimi die „SOKO Leipzig“ freitags um 21.15 Uhr.

Die Produktionsfirma Network Movie reagierte mit großem Bedauern auf die Sender-Entscheidung. Man habe am Freitag davon erfahren. „Die hervorragenden Quoten und die hohen Sympathiewerte, die die "SOKO Hamburg" erreicht hat, zeigen, dass unsere Krimis stets am Puls der Zeit waren“, heißt es in einem Statement. „Dabei war es uns ein besonderes Anliegen, die "SOKO Hamburg" als Kreativschmiede für den Branchennachwuchs zu leben. Nicht wenige der Kreativen haben das Format erfolgreich als Start in ihre Karriere genutzt.“ dpa