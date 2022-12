„Traumschiff“-Angebot für Amira Pocher: Spielt sie bald mit Florian Silbereisen?

Von: Claire Weiss

Im Podcast „Die Pochers“ outet sich Amira Pocher als Fan von „Das Traumschiff“. Doch Oliver Pocher hat einen Verdacht. Mag seine Ehefrau die Sendung etwa nur, weil sie von ZDF ein Angebot bekommen hat, darin aufzutreten?

Neuss - Zu Weihnachten gibt es auf Podimo eine Spezialfolge des Podcasts „Die Pochers“. Aufgenommen wurde diese vor Publikum im Alpenpark Neuss. Dort hatte Oliver Pocher (44) seiner Frau im Oktober zum 30. Geburtstag eine Überraschungs-Weihnachtsparty geschmissen.

Passend zur Jahreszeit verrät Amira Pocher (30) ihre liebsten Weihnachtsfilme. Dazu gehören „Liebe braucht keine Ferien“ (der bei Amira aber „Liebe braucht auch mal Ferien“ heißt), „Blendende Weihnachten“ und „Santa Claus“. Neue Filme mag die Moderatorin eher weniger und auch deutsche Produktionen schaut die 30-Jährige eher ungern.

Da hat Oliver Pocher direkt ein Beispiel parat. Sarkastisch meint er: „Traumschiff … mhhh liebe ich!“ Doch zum Überraschen des Comedians verteidigt seine Frau die ZDF-Sendung: „Traumschiff finde ich toll!“ Verdutzt fragt Oli: „Warum? Weil du ne Anfrage bekommen hast“. Woraufhin Amira nur noch verlegen kichern kann.

Prominente Gäste beim „Traumschiff“

Schon seit 1981 läuft „Das Traumschiff“ im TV. Neben einer Stammbesatzung gibt es auch immer wieder Gastauftritte bekannter deutscher Persönlichkeiten. So war etwa Ilka Bause schon in der ZDF-Sendung zu sehen. Und auch Thomas Gottschalk, Hape Kerkeling und Udo Jürgens gingen schon an Bord.