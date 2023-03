„Der Schwarm“ übertrumpft „Bergdoktor“ und „Giovanni Zarrella Show“ auf Anhieb

Von: Jonas Erbas

Mit etablierten ZDF-Produktionen wie „Der Bergdoktor“ oder „Die Giovanni Zarrella Show“ fährt der Mainzer Sender regelmäßig beste Quoten ein. Doch „Der Schwarm“ stellt all das nun in den Schatten.

Mainz – Im heiß umkämpften Duell um die Quote spielt das ZDF regelmäßig ganz oben mit. Serien wie „Der Bergdoktor“ oder Schlagershows wie „Die Giovanni Zarrella Show“ locken seit eh und je ein Millionenpublikum vor die Fernsehbildschirme. Mit „Der Schwarm“, der teuersten deutschen TV-Produktion aller Zeiten (ca. 40 Millionen Euro Budget), knüpft der Mainzer Sender bereits nach dem Auftakt der Literaturverfilmung an diese Erfolge nahtlos an.

„Der Schwarm“ beschert dem ZDF Traum-Quoten – besser als „Bergdoktor“ und „Giovanni Zarrella Show“

Egal ob „Dark“, „Babylon Berlin“ oder „4 Blocks“: Deutsche Serien erleben seit einigen Jahren einen rasanten Aufstieg. Auch das ZDF möchte deswegen ein Stück vom Kuchen abhaben und schickt mit „Der Schwarm“ eine millionenschwere Literaturverfilmung ins Rennen. Die achtteilige Umwelt-Thriller-Reihe basiert auf Frank Schätzings (65) gleichnamigen Bestseller und stand einst sogar in Hollywood kurz vor seiner cineastischen Umsetzung – an diese hat sich nun das ZDF gewagt.

Und das zahlt sich jetzt schon aus: Am Montagabend (6. März) zeigte der Sender um 20.15 Uhr die ersten beiden Folgen von „Der Schwarm“ und fuhr damit sensationelle Quoten ein. Wie das Branchenportal dwdl.de berichtet, sahen durchschnittlich 6,82 Millionen Zuschauer das aufwendig inszenierte Fernsehspektakel – ein Marktanteil von stolzen 24,4 Prozent.

Damit stellt die Serie sogar die rekordverdächtigen 6,41 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 23,0 Prozent) in den Schatten, die „Der Bergdoktor“ am 2. Februar 2023 verbuchte. Zum Vergleich: Die äußerst beliebte „Giovanni Zarrella Show“ erzielte am 13. November 2021 ihren guten, aber deutlich geringeren Bestwert (4,85 Millionen Zuschauer).

„Der Schwarm“ wäre fast in Hollywood gelandet Nach dem phänomenalen Erfolg von Frank Schätzings Roman war man auch in der Traumfabrik heiß darauf, „Der Schwarm“ zu verfilmen. Bereits 2006 gab es Gespräche mit Hollywood, als Regisseur wurde damals niemand Geringeres als Ridley Scott („Alien“, „Blade Runner“, „Gladiator“) gehandelt. Doch dieses und auch spätere Projekte, etwa eine Verfilmung mit Schauspiel-Ikone Uma Thurman („Pulp Fiction“, „Kill Bill“) scheiterten.

Millionen „Der Schwarm“-Abrufe auch in ZDF-Mediathek – Quoten-Hit bereits vorab abrufbar

Die überragende „Der Schwarm“-Quote beeindruckt noch mehr, wenn man bedenkt, dass die ersten drei Episoden bereits seit dem 22. Februar in der ZDF-Mediathek verfügbar sind. Auch dort haben die Abrufzahlen unlängst den Millionenbereich geknackt. Inzwischen stehen auch Folge vier bis sechs als Vorab-Steam bereit. Die letzten beiden Episoden sind ab Mittwoch (8. März) abrufbar.

Woche um Woche fährt das ZDF dank Zuschauer-Hits wie „Der Bergdoktor“ (l.) oder „Die Giovanni Zarrella Show“ (r.) beste Quoten ein – die werden vom Serien-Event „Der Schwarm“ nun sogar nochmal übertroffen (Fotomontage) © Erika Hauri/Staudinger + Franke/ZDF & Bildagentur Monn/Imago

Im ZDF steht die Woche ganz im Zeichen des Publikumsmagneten: Von Dienstag (7. März) bis Donnerstag (9. März) laufen dort jeweils zwei Folgen zur Primetime. Die Umsetzung der Vorlage sorgte beim Autor indes für Unverständnis: Hinter den „Der Schwarm“-Kulissen brodelte es – nach Frank Schätzings Kritik wehrt sich nun die Regisseurin. Verwendete Quellen: dwdl.de, zdf.de