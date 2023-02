Krisenstimmung bei „Der Bergdoktor“: Familienbetrieb steht nach Unfall vor dem Ende

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Bis zum 23. Februar läuft die 16. „Bergdoktor“-Staffel noch im ZDF. Hauptfigur Martin Grubers Patienten machen dem Arzt schwer zu schaffen. Für einen von ihnen steht in der neuen Folge alles auf dem Spiel.

Ellmau – In der 16. Staffel von „Der Bergdoktor“, die seit dem 29. Dezember im ZDF läuft, jagt ein Drama das nächste. Nahm die Vorgängerstaffel mit den Abschieden von Anne (Ines Lutz, 39) und Franziska (Simone Hanselmann, 43) bereits ein trauriges Ende, scheint das langersehnte Happy End dieses Mal in noch weiterer Ferne. Bei den Grubers hängt der Haussegen schief, Martin will in die USA ziehen und auch bei den Patienten des Bergdoktors geht es turbulent zu.

Familienkonflikt und Patientendrama: Neue Bergdoktor-Folge wird für Martin Gruber dramatisch

Ein Handlungsstrang, der die aktuelle „Bergdoktor“-Staffel seit der ersten Folge beherrscht und in der siebten Folge „Neuland“ seinen Siedepunkt erreicht, ist das Familiendrama im Hause Gruber. Martin und Hans (Heiko Ruprecht, 50) sind auf dem Kriegspfad und anstatt sich in den Arm zu nehmen und einander brüderlich zur Seite zu stehen, eskaliert die Situation komplett. Der Bergdoktor sieht keinen anderen Ausweg, als eine Weile zu Franziska nach New York zu ziehen – doch bevor er seine Praxis schließen kann, halten ihn seine Patienten mächtig auf Trab.

Unfalldrama bei „Der Bergdoktor“: Martin Gruber behandelt Lorenz Kofler, der wegen eines gebrochenen Arms kurz davor steht, seinen Betrieb schließen zu müssen. © ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

In der vorherigen „Bergdoktor“-Folge „Spiel mit dem Feuer“ hatte Martin Gruber mit Noah Reimann einen seiner schwierigsten Fälle – und am Ende stellte er dem 17-Jährigen, der eine Affäre mit seiner eigenen Stiefmutter hatte, die Diagnose HIV. Obwohl der sympathische Landarzt nun sicher am liebsten seine Zeit damit verbringen würde, sein Verhältnis mit Hans zu reparieren, wartet mit Lorenz Kofler (Johann Schuler, 65) schon der nächste Patient mit einem schweren Schicksal auf ihn. In Ellmau hält man zusammen und Lorenz kann den Bergdoktor gut gebrauchen – denn seine Existenz steht auf dem Spiel.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Gebrochener Arm und Horror-Diagnose: Martin Grubers Patient Lorenz steht kurz vor dem Ende

VORSICHT, SPOILER: Eigentlich könnte das Leben für Lorenz Kofler zu Beginn der siebten „Bergdoktor“-Folge „Neuland“ nicht besser laufen – schließlich genießt er sein Leben in der Region Wilder Kaiser mit seiner neuen Freundin Hanne (Angela Roy, 65). Doch dann ändert sich für den Schmied alles: Er bricht sich den Arm, bekommt die Horror-Diagnose Osteoporose und plötzlich steht sein Familienbetrieb vor dem Aus. Der talentierte Handwerker muss in den Ruhestand und seine Arbeit aufgeben und der einzige, der seine Existenz retten und die Werkstatt übernehmen könnte, ist sein Sohn Daniel (Tristan Seith, 43) – doch genau der stellt sich quer.

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Abermals scheint es so, als ob Martin Gruber neben seiner medizinischen Expertise nun auch seine Fähigkeiten als Streitschlichter zum Besten geben muss. Ob für den Familienbetrieb von Lorenz Kofler – und vor allem auch Martins eigenes Privatleben – noch eine Chance auf Rettung besteht, wird sich zeigen. Indessen verriet Ronja Forcher, dass sie einst daran dachte, bei „Der Bergdoktor“ aufzuhören. Verwendete Quellen: ZDF, fuersie.de