ZDF-Fernsehgarten: Alle Sendetermine im ZDF 2022

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Der ZDF-Fernsehgarten startet am 8. Mai 2022 und endet am 25. September 2022 © IMAGO/xNeisx/Eibner-Pressefotox EP_ans & IMAGO / STAR-MEDIA

Endlich ist es wieder so weit! Der ZDF-Fernsehgarten geht am 8. Mai in die nächste Runde und Andrea Kiewel lädt erneut hochkarätige Gäste in ihre Show auf dem Mainzer Lerchenberg ein. Alle Infos zu den Sendeterminen gibt es hier im Überblick.

Lerchenberg, Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten kehrt zurück auf die Bildschirme! Pünktlich zum Muttertag moderiert Andrea Kiewel (56) die erste Folge des Fernsehgartens 2022. Jeden Sonntag ab 11:50 Uhr heißt sie jede Menge Stars und Zuschauer im Open-Air-Studio vom Mainzer Lerchenberg willkommen.

TV-Show ZDF-Fernsehgarten Moderation Andrea Kiewel Erstausstrahlung 29. Juni 1986 Drehort Lerchenberg, Mainz

ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel immer Sonntag ab 11:50 Uhr

Am 8. Mai geht es endlich los. Andrea „Kiwi“ Kiewel startet die Fernsehgarten-Saison mit einer großen Auftakt-Part. Für gute Stimmung werden Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Maite Kelly, Chris de Burgh, Luca Hänni, Glasperlenspiel, Dr. Alban, Seven, Alex Christensen und The Berlin Orchestra sorgen.

Auch in diesem Jahr wird die Sendung immer sonntags live vom Mainzer Lerchenberg ausgestrahlt. Die Show startet um ca. 11:50 Uhr und geht bis 14:10 Uhr. Neben verschiedenen Musik-Acts wird dort auch wieder fleißig gekocht und geturnt. Auch das Motto variiert von Woche zu Woche, um den Zuschauern so viel bieten zu können, wie nur möglich.

Andrea Kiewel begrüßt jede Menge bekannte Stars im ZDF-Fernsehgarten © IMAGO / xEibner/Alex_Neisx EP_ANS

Discofox, Schlagerparty und tierischer Besuch im ZDF-Fernsehgarten

Am 8. Mai lautet das Thema „Die große Auftakt-Party zur Saisoneröffnung“. In der Woche darauf dreht sich alles um Italien. Am 22. Mai bekommt Andrea Kiewel tierischen Besuch! Auf die Klassiker-Themen wie die „Schlagerparty“ und der „Discofox-Fernsehgarten“ müssen die Zuschauer in diesem Jahr nicht verzichten.

Wer alles zu Gast sein wird, hat das ZDF noch nicht bekannt gegeben. Auch alle Mottos stehen noch nicht fest. Andrea Kiewel wird allerdings auch in diesem Jahr sicherstellen, dass Fans auf ihre Kosten kommen.

ZDF-Fernsehgarten auch in diesem Jahr bis zum 25. September

Am 26. Juni und 21. August ziehen dunkle Wolken über den Lerchenberg. An diesen Terminen fällt der Schlagergarten leider aus. Das sollten die Zuschauer jedoch gut verkraften können, denn auch in diesem Jahr flimmert die Open-Air-Sendung 5 Montage lang über die Bildschirme.

Die letzte Folge des Fernsehgartens läuft am 25. September. Doch bis dahin ist noch lange Zeit! Wer eine Folge mal verpasst, muss nicht traurig sein. Auf der ZDF-Website kann man alle Folgen kostenlos schauen, nachdem sie im TV lief. Verwendete Quellen: zdf.de, schlager-charts.com, imago, instagram.com/fernsehgarten