„Knallrotes Gummiboot“: Fernsehgarten-Zuschauer lästern über Andrea Kiewels Outfit

Von: Claire Weiss

Im ZDF-Fernsehgarten zeigt sich Andrea Kiewel komplett in Rot. Die Farbe der Liebe kommt bei Fans allerdings nicht so gut an. Auf Twitter wird diskutiert.

Lerchenberg - Am 25. September 2022 wird der ZDF-Fernsehgarten ein letztes Mal in dieser Saison live aus Mainz gesendet. Andrea Kiewel (57) hat sich zu diesem Anlass noch mal in Schale geschmissen. Bei ihren Fans im Netz kommt der Look allerdings nicht besonders gut an.

Twitter-Nutzer diskutieren über Andrea Kiewels Look im ZDF-Fernsehgarten

Die Kiwi trägt am Sonntagmittag ein Ensemble aus rotem Fransenmantel, rotem Kleid und farblich passenden Stiefeln. Ihr Outfit beschreibt die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin selbst als eine Mischung aus „die Chefsekretärin, die zum Pferderennen geht“ und „Escort Girl“. Für ihre Looks versuche sie immer solche Definitionen zu finden.

Andrea Kiewl moderiert den ZDF-Fernsehgarten ganz in Rot. © Screenshots/ZDF

Im Netz finden die Fans ganz andere Beschreibungen. „Gestiefelter Kater“ oder „Rotkäppchen“ wird Andrea Kiewel auf Twitter genannt. Ein Fan vergleicht sie mit einem roten Marker und ein anderer sogar mit „Po“, dem roten Teletubbie – fies! Und ein letzter Twitter-Nutzer staunt: „Das knallrote Gummiboot kann moderieren!“

Auf Twitter wird über Andrea Kiewels Outfit diskutiert. © Screenshots/Twitter

Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten Seit dem Jahr 2000 moderiert Kiewel den ZDF-Fernsehgarten. Jedoch mit einer Unterbrechung von 2007 bis 2009. Im Dezember 2007 wurden Vorwürfe laut, die Moderatorin habe die Sendung im Zweiten missbraucht, um bezahlte Schleichwerbung für Weight Watchers zu betreiben. Kiwi gab daraufhin zu, ein Vertragsverhältnis mit dem Anbieter von Abnehmprogrammen zu haben. ZDF löste den Vertrag mit Andrea Kiewel auf. Zwei Jahre später war sie allerdings wieder zurück im Fernsehgarten.

Andrea Kiewel sorgt mit Outfits im Fernsehgarten immer wieder für Aufsehen

Egal, was Andrea Kiewel trägt, die Fans haben immer etwas auszunutzen. Doch die Moderatorin scheint sich in ihrem Look wohlzufühlen – und das ist das wichtigste!

Vor zwei Wochen führte ein Fashion-Fauxpas zu Entsetzen unter den Zuschauern. Andrea Kiewel trug im ZDF-Fernsehgarten nämlich Pelz! Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten 25.09.22, Twitter